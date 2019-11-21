Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли

Появились фотографии возвращенного малого артиллерийского катера "Бердянск", который почти год простоял захваченным в оккупированной Керчи.

Россияне сорвали с него все оборудование, пишет волонтер Алексей Мочанов в своем Facebook.

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"О наших кораблики. И их изуродованный внутренний мир. Просто несколько фоток" российского тюнинга "от специалистов из дизайнов интерьера ...", - написал Мочанов.

25 ноября 2018 в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков получили ранения.

24-м пленным Украинский предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).

В ПАСЕ захваченных моряков признали военнопленными.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении РФ, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД РФ - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе.

7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину.

18 ноября Россия передала захваченные корабли Украине.