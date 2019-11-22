Зеркаль объяснила, почему возвращение кораблей не означает выполнения Россией решения трибунала

Зеркаль высказала позицию МИД. Фото: Liga.net

Россия все еще не выполнила решение Международного трибунала по морскому праву о возвращении захваченных украинских кораблей и освобождении их экипажей.

Заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила об этом в Арбитражном трибунале, сообщает пресс-служба МИД.

Россия удерживала моряков 4 месяца после решения и поставила условия для их освобождения. Это является нарушением решения трибунала.

Нарушением вердикта трибунала является то, что Россия изъяла из кораблей оружие, коммуникационное оборудование и документы, и отказывается их возвращать.

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Зеркаль заявила, что Россия до сих пор нарушает международное морское право, потому что отрицает иммунитет украинских моряков, продолжая их уголовное преследование.

Возвращенные Россией украинские суда и дальше являются вещественными доказательствами по делу в РФ в отношении украинских моряков. Формально их передали Киеву на "ответственное хранение". "УПК Украины" ответственное хранение "трактует как запрет на любые действия в отношении объектов, на такое хранение передали", - пояснил адвокат украинских моряков Николай Полозов.