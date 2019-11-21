Украина пока не имеет никаких прав на возвращенные корабли: причина

Возвращенные Россией украинские суда и дальше являются вещественными доказательствами по делу в РФ в отношении украинских моряков. Формально их передали Киеву на "ответственное хранение".
"УПК Украины "ответственное хранение" трактует как запрет на любые действия в отношении объектов, которые на такое хранение передали", - пояснил адвокат украинских моряков Николай Полозов, сообщает Интерфакс-Украина.
То есть, суда хоть и вернули Украине, делать с ними она ничего не может - в том числе не может их ремонтировать или эксплуатировать, пока суда не исключат из перечня вещественных доказательств.
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Полозов уточнил, что российская сторона вправе заявить об этом в Международном трибунале ООН по морскому праву.
Стало известно, что именно украли и повредили на захваченных кораблях ВМС Украины россияне.
Соответствующую докладную записку, составленную на имя командующего флотом адмирала Воронченко, обнародовал бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
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