Украина пока не имеет никаких прав на возвращенные корабли: причина

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 540
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 657
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
8 Просмотров: 4266
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1791
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2106
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1737
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1197
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11574
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1548
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
6
10
7
5
5
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Возвращенные из плена корабли отремонтируют за 3 месяца
Возвращенные из плена корабли отремонтируют за 3 месяца
&quot;Покажем миру варварское отношение россиян&quot; - наши корабли вернулись из плена
"Покажем миру варварское отношение россиян" - наши корабли вернулись из плена
Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью
Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью
Видео
Все видео
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
Нечеловеческая жестокость: оккупанты требуют ликвидировать зверей из зоопарка "Тайган"
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Льется вода с запахом дерьма" - оккупанты в Крыму отравляют море
"Льется вода с запахом дерьма" - оккупанты в Крыму отравляют море
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
8 Просмотров: 4266
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1791
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2106
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1179
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 ноября 2019
Просмотров: 54
Листопад
Нинішня осінь дивна і нерівна, вересень був як жовтень, а жовтень прикидався вереснем, і тільки листопад такий, яким його ждеш і любиш. Ось він уже ...
четверг, 21 ноября 2019 17:15

Украина пока не имеет никаких прав на возвращенные корабли: причина

  Комментировать
Украина пока не имеет никаких прав на возвращенные корабли: причина
Формально судна передали Киеву на "ответственное хранение". Фото: uatv.ua

Возвращенные Россией украинские суда и дальше являются вещественными доказательствами по делу в РФ в отношении украинских моряков. Формально их передали Киеву на "ответственное хранение".

"УПК Украины "ответственное хранение" трактует как запрет на любые действия в отношении объектов, которые на такое хранение передали", - пояснил адвокат украинских моряков Николай Полозов, сообщает Интерфакс-Украина.

То есть, суда хоть и вернули Украине, делать с ними она ничего не может - в том числе не может их ремонтировать или эксплуатировать, пока суда не исключат из перечня вещественных доказательств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли

Полозов уточнил, что российская сторона вправе заявить об этом в Международном трибунале ООН по морскому праву.

Стало известно, что именно украли и повредили на захваченных кораблях ВМС Украины россияне.

Соответствующую докладную записку, составленную на имя командующего флотом адмирала Воронченко, обнародовал бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина пока не имеет никаких прав на возвращенные корабли: причина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
ноября

Украинские военные пересекли границу

Порабощенные Москвой объединились в блок

В плен попал правитель с семьей

Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства

Самое читаемое
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 21573
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 12051
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
 Просмотров: 11178
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 9909
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского 7 Просмотров: 7875
Крым
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
Вырваны все, дыры в монтажной пене - показали, как россияне разобрали наши корабли
6
 Просмотров: 5472
"Вот зачем вам б/у труханы", - пленный моряк поделился впечатлениями
"Вот зачем вам б/у труханы", - пленный моряк поделился впечатлениями Просмотров: 531
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
10
 Просмотров: 7443
Возвращенные из плена корабли отремонтируют за 3 месяца
Возвращенные из плена корабли отремонтируют за 3 месяца
7
 Просмотров: 1395
Меджлис сделал важное заявление относительно крымскотатарской автономии
Меджлис сделал важное заявление относительно крымскотатарской автономии 1 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
8
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
8
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
7
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
5
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
5
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
Голосов: 6474
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua