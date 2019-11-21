"Вот зачем вам б/у труханы", - пленный моряк поделился впечатлениями

Освобожденный из русского плена моряк Андрей Эйдер прокомментировал хищения русскими имущества кораблей.

Больше всего его поразил факт кражи нижнего белья, своими впечатлениями он поделился на своей странице Facebook.

"После всего пережитого, пожалуй, я не нечему удивляться, но ... Даже плафоны с лампами украли ... Вот я вопрос, хорошо плиту для еды (она инверторная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б / у Труханов ?! Вот что не пойму, никогда ", - написал Эйдер.

Автор: Скріншот "Вот я вопрос, хорошо плиту для еды (она инверторная, дорогая), но зачем плафоны воровать?", - Андрей Эйдер

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25 ноября 2018 в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков получили ранения. 24-м пленным Украинский предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). В ПАСЕ захваченных моряков признали военнопленными. 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении РФ, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД РФ - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Поэтому Россия не участвовала в слушаниях. Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе. 7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Россия передала захваченные корабли Украине.