Возвращенные из плена корабли отремонтируют за 3 месяца

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Украинские корабли ВМС "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", которые Россия год назад захватила в Керченском проливе и вернула только сейчас, отремонтируют в течение 3-х месяцев.

На судах частично отсутствует оборудования и вооружение. Об этом во время рабочей поездки в Николаевскую область сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он посетил базу Военно-морских сил Украины в Очакове, сообщает пресс-служба главы государства.

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"То, что мы увидели: действительно частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали", - сказал президент.

Зеленский также пообщался с экипажем судов, поблагодарил моряков за готовность продолжать службу.

25 ноября 2018 года вместе с украинскими военными судами Россия захватила в плен 22 моряков и двух работников СБУ, которые находились на борту. Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украины и Российской Федерацией удерживаемых лиц.