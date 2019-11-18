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понедельник, 18 ноября 2019 18:49

Эксперт объяснил, зачем Украине вернули захваченные суда

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Эксперт объяснил, зачем Украине вернули захваченные суда
Возвращение кораблей россияне будут использовать в переговорах. Фото: росзми

Возвращение кораблей связано с рассмотрением дела по существу в международном арбитраже.

"Невыполнение решения трибунала по морскому праву и невозврата не улучшит позиции РФ", - говорит в комментарии Gazeta.ua бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

На заседании будет рассмотрен вопрос нарушения границ и предоставления компенсации.

"Россия хочет выиграть это дело и для этого вынуждена выполнять это решение. Это главная причина", - говорит он.

Украина имеет хорошую команду юристов, но слабую политическую позицию.

"На заседании РФ будет все отрицать, потому что они считают, что инцидент не охватывается юрисдикцией арбитража. По их мнению это военная активность. Мы не согласны, потому что корабли были захвачены пограничниками, а не российским военным флотом. Сами корабли и экипажи проходят по гражданским делам. Но какую сторону примет арбитраж - это открытый вопрос. У нас есть шансы победить", - говорит он.

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Возвращение кораблей россияне будут использовать в переговорах.

"Вопрос почему они именно сейчас отдали судна. Наверное потому, что хотели у нас что-то выторговать. Корабли - это железо, которое имеет себестоимость, но это не значит, что ради них мы должны идти на какие-то уступки. Что они хотели за это ли это обмен на задержаны Украины суда или политические уступки, или заключение печально договора по распределению квот на вылов рыбы, или какие-то преференции. Интересное совпадение в том, что за несколько дней до возвращения кораблей в бердянскую были же подписаны договоры по Азовскому морю. Конечно на российских условиях ", - говорит он.

Возвращение кораблей не может быть связано с разведением войск, потому что в Минских договоренностях не упоминается о море.

"Морские вопрос не охватываются минского процессом вообще. Даже те участки, которые являются частью оккупированной территории", - говорит он.

Украина не могла отказаться от приема кораблей назад.

"Их вернули на вполне приемлемых условиях: у места, где их захватили, на нейтральной территории. Более того, мы не могли их принять, потому что тогда-бы сами были нарушителями. Россия, тогда-бы сказала, что хочет выполнить решение, но вторая сторона мешает этому ", - говорит Борис Бабин.

Россия передала Украине корабле "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, в ноябре 2018 нарушили границу Российской Федерации при преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами", - сообщает МИД РФ.

25 ноября 2018 в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков получили ранения.

24-м пленным Украинский предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).

7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину.

Автор: София Староконь
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