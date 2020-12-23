Более половины взрослых имеют лишний вес

Молодой китаец лечится, чтобы похудеть / Getty Images

По официальным данным, более 50% взрослого населения Китая или более полумиллиарда людей в стране страдают от избыточного веса. 16,4% страдают от ожирения.

Эти цифры значительно выросли с 2002-го, когда 29% взрослого населения имели лишний вес. Об этом пишет CNN.

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Быстрый экономический рост страны в последние десятилетия привел к серьезным изменениям в образе жизни, рационе питания и привычках заниматься спортом. В октябре Пекин обнародовал планы борьбы с растущим уровнем ожирения. Избыточный вес увеличивает риск ряда заболеваний, включая болезни сердца, инсульт и диабет.

Во время пандемии проблема ожирения снова стала объектом внимания власти, потому что исследования показали, что люди с избыточным весом или ожирением чаще страдают от серьезных осложнений или смерти от Covid-19.

В правительственном отчете указывается, что причиной избыточного веса, прежде всего, становится снижение уровня физической активности. Менее четверти взрослого населения занимаются физическими упражнениями более одного раза в неделю. Также причинами являются увеличение потребления мяса и низкое потребление фруктов.

"Многие взрослые китайцы сейчас слишком мало занимаются спортом, находятся под большим эмоциональным стрессом и имеют нездоровый график работы", - говорит диетолог из города Харбин Ван Дань.

Китай - не единственная страна, в которой в последние годы наблюдается рост числа людей с избыточным весом или ожирением. Ранее в этом году ВОЗ сообщила, что уровень ожирения в мире с 1975-го утроился. В частности, в странах с низким и средним уровнем доходов. По оценкам ВОЗ, в 2016-м почти 40% взрослого населения мира имели избыточный вес и 13% страдали ожирением.

Крошечное государство Персидского залива Катар - страна, где больше всего людей с избыточным весом - более 70% людей страдают избыточным весом или ожирением.