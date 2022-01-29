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Белорусскую оппозиционерку Тихановскую выдвинуто на получение Нобелевской премии мира

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Белорусскую оппозиционерку Тихановскую выдвинуто на получение Нобелевской премии мира
Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира. Фото: Корреспондент

Белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую выдвинули на соискание Нобелевской премии мира за 2022 год.

"Норвежские парламентарии Боллестад и Элвенес номинировали Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу", - написал в Tвиттере Франак Вячорка, советник по иностранным делам офиса Тихановской.

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В прошлом году ее также выдвигали на получение этой премии.

Белорусский режим возбудил еще одно уголовное дело в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко. Обвинение касается присвоения звания или власти должностного лица. Статья предусматривает наказание от общественных работ до двух лет тюрьмы.

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