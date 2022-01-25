Армия Буркина-Фасо заявила о госперевороте

Пока неизвестно, где именно находится президент Каборе. Фото: Reuters

Военные африканской страны Буркина-Фасо в понедельник заявили, что свергли президента Роша Каборе, приостановили действие конституции, распустили правительство и национальное собрание, а также закрыли границы страны.

Объявление военные сделали от имени ранее неизвестной организации "Патриотического движения за защиту и восстановление", пишет Reuters. В нее входят все подразделения армии страны.

"Заявление о смене власти сделали по государственному телевидению. Перед этим ситуация в Буркина-Фасо ухудшилась, а президент не мог с этим справиться", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, где именно находится Каборе. В то же время военные заверили, что смена власти произошла без насилия. Представители армии обещают, что предложат план восстановления конституционного порядка "в разумные сроки после консультаций с разными слоями населения".

В ООН заявление военных, подписанное подполковником Полем-Анри Сандаого Дамибой, о госперевороте раскритиковали. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш заявил, что "решительно осуждает любые попытки захвата власти силой", а также призвал лидеров переворота сложить оружие.

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Народ обвиняет президента Каборе, который пришел ко власти в 2015 году, в неспособности противостоять боевикам. Среди военных месяцами накапливался гнев к президенту. В последнее время нападения исламистов на мирных жителей и солдат участились. Они в основном были сосредоточены на севере и востоке страны.

В прошлом году в стране проходили демонстрации с призывами отправить Кабаре в отставку. Власти их разгоняли.

23 января на фоне протестов против власти в ряде казарм страны прозвучала стрельба, в частности в столице Буркина-Фасо ㅡ Уагадугу. В конце концов восставшие солдаты захватили контроль над военной базой в столице. Однако власти тогда опровергли информацию о госперевороте.

В Йемене 21 января в результате авиаудара на следственный изолятор погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 130 получили ранения. Боевики-хуситы в авиаударах обвинили международную коалицию во главе с Саудовской Аравией.