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воскресенье, 05 сентября 2021 17:50

Сообщают о госперевороте в Гвинеи. На улицы вывели бронетехнику
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В центре столицы Гвинеи Конакри произошла стрельба
Фото: Reuters
В центре столицы Гвинеи Конакри произошла стрельба. На улицы вывели военных и колонны бронемашин, сообщает BBC Причина стрельбы неизвестна. Власть ничего не комментирует. Журналисты говорят, что начался государственный переворот. Чиновник на условиях анонимности сообщил, что президент Гвинеи Альфа Конде не пострадал. Больше он ничего не сообщил. Источник среди военных подтвердило, что к президентскому дворцу стянули солдат. Некоторым из них выдали тяжелое вооружение. В СМИ появились сообщения о гибели нескольких военных. 7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля моизму в его резиденции. На теле зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену моизму. Она выжила.
На улицы вывели военных и колонны бронемашин

В центре столицы Гвинеи Конакри произошла стрельба.

На улицы вывели военных и колонны бронемашин, сообщает BBC.

Причина стрельбы неизвестна. Власть ничего не комментирует. Журналисты говорят, что начался государственный переворот.

Чиновник на условиях анонимности сообщил, что президент Гвинеи Альфа Конде не пострадал. Больше он ничего не сообщил.

Источник среди военных подтвердил, что к президентскому дворцу стянули солдат. Некоторым из них выдали тяжелое вооружение.

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В СМИ появились сообщения о гибели нескольких военных.

7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза. Она выжила.

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