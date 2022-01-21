В результате авиаудара погибли 70 человек, в том числе дети

 
Ексклюзивы
1/5
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 8892
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 630
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 1638
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
1 Просмотров: 1233
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
1 Просмотров: 1647
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
Просмотров: 2052
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1917
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1611
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 549
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 693
Фото
Все фото
6
4
5
8
12
В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото
В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото
Канада направила в Черное море фрегат &quot;Монреаль&quot;
Канада направила в Черное море фрегат "Монреаль"
Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Опубликовали новые спутниковые снимки российских войск у границ Украины
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото &quot;дворца Путина&quot;
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото "дворца Путина"
Видео
Все видео
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 243
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4662
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1935
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5058
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 117
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
пятница, 21 января 2022 21:50

В результате авиаудара погибли 70 человек, в том числе дети

  Комментировать
В результате авиаудара погибли 70 человек, в том числе дети
Еще один авиаудар в пятницу нанесли по телекоммуникационному зданию. Фото: Reuters

В Йемене 21 января в результате авиаудара на следственный изолятор погибли по меньшей мере 70 человек.

Еще более 130 получили ранения, сообщает CNN.

"Еще один авиаудар в пятницу нанесли по телекоммуникационному зданию в стратегическом портовом городе Ходейда, что повлекло отключение интернета по всей стране. Гуманитарная организация Норвежский совет по делам беженцев заявила, что блэкаут повлияет на доставку помощи в страну", - говорится в сообщении.

В международной неправительственной организации Save the Children добавили, что в результате авиаудара погибли по меньшей мере трое детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате ракетного обстрела города погибли 35 мирных жителей

Боевики-хуситы в авиаударах обвинили международную коалицию во главе с Саудовской Аравией. Однако в самой коалиции до сих пор не прокомментировали ситуацию.

В Йемене шиитские племена хуситов, которые получают поддержку от Ирана, уже более шести лет ведут боевые действия против легитимного правительства и международной коалиции во главе с Саудовской Аравией за территории, богатые на газ и нефть. В войне погибли десятки тысяч людей, еще миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В 2017 стороны договорились о временном перемирии, но в 2021 году боевые действия возобновили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
В военные базы, которые покидают французы, приходят "вагнеровцы"
В военные базы, которые покидают французы, приходят "вагнеровцы" Просмотров: 2763
Террористы взорвали автобус с солдатами: 14 погибших и раненые
Террористы взорвали автобус с солдатами: 14 погибших и раненые Просмотров: 3447
Трое преступников вербовали украинцев для участия в войне в Сирии
Трое преступников вербовали украинцев для участия в войне в Сирии Просмотров: 189
В Сирии подорвался российский броневик: погиб военный РФ
В Сирии подорвался российский броневик: погиб военный РФ 3 Просмотров: 225
Сейчас вы читаете новость «В результате авиаудара погибли 70 человек, в том числе дети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Впервые казнили короля: толпа радостно кричала

Самое читаемое
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
6
 Просмотров: 12483
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель Просмотров: 11340
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 8892
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото &quot;дворца Путина&quot;
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото "дворца Путина"
12
 Просмотров: 8559
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о &quot;своих принципах&quot;
В Ивано-Франковске кофейня врубила российский рэп и заявила о "своих принципах"
 Просмотров: 7074
Мир
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
 Просмотров: 207
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
 1 Просмотров: 432
Stinger и Javelin: Украина получит оружие от стран Балтии
Stinger и Javelin: Украина получит оружие от стран Балтии Просмотров: 531
Американцы думают над эвакуацией семей дипломатов из Украины
Американцы думают над эвакуацией семей дипломатов из Украины Просмотров: 585
В Евросоюзе планируют ввести новые правила путешествий
В Евросоюзе планируют ввести новые правила путешествий Просмотров: 621
Больше всего комментируют
13
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
3
Киевсовет призвал президента, ВР и генпрокурора прекратить политические преследования: "Не раскалывайте общество!"
2
Венгрия назвала условие, при котором поддержит вступление Украины в НАТО
2
В Украине памятник Ленину выставили на аукцион: цена солидная
2
Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко
Голосов: 109
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть