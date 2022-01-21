В результате авиаудара погибли 70 человек, в том числе дети

Еще один авиаудар в пятницу нанесли по телекоммуникационному зданию. Фото: Reuters

В Йемене 21 января в результате авиаудара на следственный изолятор погибли по меньшей мере 70 человек.

Еще более 130 получили ранения, сообщает CNN.

"Еще один авиаудар в пятницу нанесли по телекоммуникационному зданию в стратегическом портовом городе Ходейда, что повлекло отключение интернета по всей стране. Гуманитарная организация Норвежский совет по делам беженцев заявила, что блэкаут повлияет на доставку помощи в страну", - говорится в сообщении.

В международной неправительственной организации Save the Children добавили, что в результате авиаудара погибли по меньшей мере трое детей.

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Боевики-хуситы в авиаударах обвинили международную коалицию во главе с Саудовской Аравией. Однако в самой коалиции до сих пор не прокомментировали ситуацию.

В Йемене шиитские племена хуситов, которые получают поддержку от Ирана, уже более шести лет ведут боевые действия против легитимного правительства и международной коалиции во главе с Саудовской Аравией за территории, богатые на газ и нефть. В войне погибли десятки тысяч людей, еще миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В 2017 стороны договорились о временном перемирии, но в 2021 году боевые действия возобновили.