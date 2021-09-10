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пятница, 10 сентября 2021 13:08

В Сирии подорвался российский броневик: погиб военный РФ

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В Сирии подорвался российский броневик: погиб военный РФ
В Сирии подорвался броневик россиян. Фото: Reuters

В сирийской провинции Хомс на взрывном устройстве подорвался российский бронеавтомобиль во время разведывательной операции. Погиб один военнослужащий РФ.

Об этом сообщило Министерство обороны России, передает Интерфакс.

Автомобиль проверял маршрут гуманитарной помощи. Он взорвался на обочине дороги.

Военный получил тяжелые ранения. Ему оказали медицинскую помощь, однако он умер от травм.

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Имя и звание погибшего держат в тайне. Подразделение, в котором он нес службу, также не раскрывают.

С 30 сентября 2015 года в Сирии погибли более 100 российских военных, отмечают официальные российские данные. Однако количество погибших наемников из России значительно больше, в том числе из "ПГК Вагнера". Власти РФ не признают связи с частными военными компаниями.

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Комментарии

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Дата
10
сентября

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