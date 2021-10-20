Террористы взорвали автобус с солдатами: 14 погибших и раненые

В сирийской столице Дамаск взорвали автобус с солдатами, погибли по меньшей мере 14 человек.

Еще трое получили ранения, сообщает The National News со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

"Когда автобус был на мосту Хафез Аль-Асад, сработали два взрывных устройства. Третий обезвредило инженерное подразделение армии", - говорится в сообщении.

Мост расположен в 250 м от отеля Four Seasons, в котором размещаются сотрудники ООН и других гуманитарных организаций.

Фото: SANA

Сирийское арабское информационное агентство SANA назвало взрыв "террористической атакой".

Несмотря на 10-летнюю гражданскую войну в Сирии, подобные инциденты были редкостью в Дамаске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Сирии эвакуировали украинку с четырьмя детьми

10 октября СБУ разоблачила трех злоумышленников, которые вербовали украинцев для участия в войне в Сирии. 27-летний киевлянин привлек к вербовке двух жителей Киевской области. Они искали подготовленных воинов по всей стране. За участие в конфликте предлагали от $5 тыс. до $10 тыс. в месяц.