Трое преступников вербовали украинцев для участия в войне в Сирии

 
Ексклюзивы
1/5
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 621
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 747
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1134
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1224
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2862
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5175
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 891
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1944
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 657
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
5
9
3
15
5
16-летняя изрешетила ножом мать и избавилась от тела
16-летняя изрешетила ножом мать и избавилась от тела
За минуты сложились три этажа: под Киевом развалилась школа
За минуты сложились три этажа: под Киевом развалилась школа
&quot;Решил развлечься&quot;: похититель грузовика с картошкой устроил &quot;шоу&quot; в селе
"Решил развлечься": похититель грузовика с картошкой устроил "шоу" в селе
Фура влетела в маршрутку: показали последствия смертельного ДТП в Одесской области
Фура влетела в маршрутку: показали последствия смертельного ДТП в Одесской области
Вооруженные мужчины хотели &quot;отжать&quot; хозяйство у фермера
Вооруженные мужчины хотели "отжать" хозяйство у фермера
Видео
Все видео
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым. Не обошлось без скандала
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым. Не обошлось без скандала
Латвиец пытался вывезти из Украины кокаина на 2 миллиона гривен
Латвиец пытался вывезти из Украины кокаина на 2 миллиона гривен
В Польше загорелся автобус с украинцами
В Польше загорелся автобус с украинцами
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Укрэксимбанк выдал 60 млн кредита фирме, которая поддерживает боевиков
Укрэксимбанк выдал 60 млн кредита фирме, которая поддерживает боевиков
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1188
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 531
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 918
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1026
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2169
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 459
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
понедельник, 11 октября 2021 13:44

Трое преступников вербовали украинцев для участия в войне в Сирии

  Комментировать
Трое преступников вербовали украинцев для участия в войне в Сирии
Преступники предлагали мужчинам от $5 тыс. до $10 тыс. в месяц. Фото: СБУ

СБУ разоблачила трех злоумышленников, которые вербовали украинцев для участия в войне в Сирии.

27-летний киевлянин привлек к вербовке двух жителей Киевской области. Они искали подготовленных воинов по всей стране, сообщает СБУ.

За участие в конфликте предлагали от $5 тыс. до $10 тыс. в месяц.

"Целями для привлечения злоумышленники выбирали лиц среди спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием", - говорится в сообщении.

У злоумышленников изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютеры, флеш-носители и банковские карточки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сирии подорвался российский броневик: погиб военный РФ

Их подозревают по статьям о "совершении преступления группой лиц" и "наемничестве". Преступников держат под стражей.

В Сирии во время подрыва российской транспортной колонны погиб подполковник РФ 45-летний Алексей Шнайдер. Он сидел в бронированной грузовике, который наехал на взрывчатку. Подполковник служил в Мурманске. Оттуда его и отправили в командировку в Сирию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трое преступников вербовали украинцев для участия в войне в Сирии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

За минуты сложились три этажа: под Киевом развалилась школа

Самое читаемое
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret соблазнила сеть в &quot;голом&quot; наряде
"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде
6
 Просмотров: 5499
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 4779
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут 1 Просмотров: 4464
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 4007
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 3870
Происшествия
Нардепу Вирастюку угрожали убийством
Нардепу Вирастюку угрожали убийством Просмотров: 90
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
 Просмотров: 621
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление 1 Просмотров: 1035
16-летняя изрешетила ножом мать и избавилась от тела
16-летняя изрешетила ножом мать и избавилась от тела
5
 Просмотров: 693
За минуты сложились три этажа: под Киевом развалилась школа
За минуты сложились три этажа: под Киевом развалилась школа
9
 Просмотров: 819
Больше всего комментируют
4
В "Слуге народа" рассказали о своем избирателе
3
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
2
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
1
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
1
"У него нет денег, какой там мед" - врач Саакашвили о прекращении голодовки политика
Голосов: 191
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть