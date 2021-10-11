Трое преступников вербовали украинцев для участия в войне в Сирии

Преступники предлагали мужчинам от $5 тыс. до $10 тыс. в месяц. Фото: СБУ

СБУ разоблачила трех злоумышленников, которые вербовали украинцев для участия в войне в Сирии.

27-летний киевлянин привлек к вербовке двух жителей Киевской области. Они искали подготовленных воинов по всей стране, сообщает СБУ.

За участие в конфликте предлагали от $5 тыс. до $10 тыс. в месяц.

"Целями для привлечения злоумышленники выбирали лиц среди спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием", - говорится в сообщении.

У злоумышленников изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютеры, флеш-носители и банковские карточки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сирии подорвался российский броневик: погиб военный РФ

Их подозревают по статьям о "совершении преступления группой лиц" и "наемничестве". Преступников держат под стражей.

В Сирии во время подрыва российской транспортной колонны погиб подполковник РФ 45-летний Алексей Шнайдер. Он сидел в бронированной грузовике, который наехал на взрывчатку. Подполковник служил в Мурманске. Оттуда его и отправили в командировку в Сирию.