Солдаты малийской армии / Getty Images

В последние недели в Мали прибыли российские военные советники, сообщили представители малийской армии.

Офицер малайской армии сказал, что около 400 российских военных могут действовать в штате их вооруженных сил, чтобы подавить исламистское восстание, продолжающееся в стране десятилетиями. Об этом сообщает France24.

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Другой офицер сказал, что российские советники присутствуют в "нескольких частях Мали", что подогревает подозрения, что хунта Мали, наняла "вагнеровцев".

В конце декабря 15 западных стран осудили развертывание "вагнеровцев" в Мали и обвинили Москву в предоставлении материальной поддержки нелегальным боевикам из этой частной военной компании.

Малы в эпицентре восстания джихадистов, которое началось на севере страны в 2012 году и через три года распространилось на соседние Нигер и Буркина-Фасо. Франция вмешалась в конфликт в 2013 году и сейчас имеет около 5000 военных в регионе, но планирует снизить их количество до 2500-3000 к 2023 году. Французские войска недавно вернули государственным силам Малые три военные базы на севере страны, в том числе в пустынном городе Тимбукт. По словам офицера малийской армии, российские советники прибыли в Тимбукт после того, как французы покинули ее 14 декабря.

Ранее Париж заявил, что любое развертывание "вагнеровцев" несовместимо с присутствием французских войск.

С тех пор как в 2020 году произошел военный переворот в Мали, растет международная обеспокоенность ситуацией в стране.

Под давлением Франции и соседей хунта Мали пообещала, что страна вернется в гражданское правление в феврале 2021, после проведения там президентских и парламентских выборов. Но де-факто произошел второй переворот в мае 2021 года.

Франция объявила о сокращении войск после второго переворота. Тогда правящая армия Мали рассмотрела возможность нанять "вагнеровцев" для поддержки хунты.

Частная военная компания "Вагнера" – российская нелегальная неофициальная военизированная организация, созданная в 2013 году. "Вагнеровцы" воюют на Донбассе, в Сирии, Судане, Центральноафриканской республике, на Мадагаскаре, в Ливии, Мозамбике, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау. По данным расследования Bellingcat, глава Офиса президента Андрей Ермак приостановил спецоперацию задержания нескольких десятков "вагнеровцев", которые должны были лететь из Беларуси в Турцию через Украину, из-за чего операция провалилась.

Евросоюз в конце года ввел санкции против ЧВК "Вагнера".