Президента убили в его резиденции

Жовенеля Моиза застрелили в его резиденции. Фото: Reuters

В Гаити около 1:00 7 июля неизвестные застрелили президента 53-летнего Жовенеля Моиза у него в резиденции. Его жена Мартин Мари Этьен Джозеф получила огнестрельное ранение.

Об этом сообщило издание France24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вратарь Гаити забил самый смешной гол в истории футбола

Временный премьер-министр Клод Жозеф призвал население сохранять спокойствие. Он заверил, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и Вооруженных сил Гаити. Кто именно напал - неизвестно. Есть информация, что нападавшие говорили на испанском. Официальные языки Гаити - гаитянский креольский и французский.

Страной будет руководить Жозеф. Убитый Моиз был президентом Гаити с 7 февраля 2017 года.

В феврале в Гаити по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента задержали более 20 человек.