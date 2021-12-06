В Мьянме хунта приговорила к заключению экс-лидера

Чу Чжи грозит более 100 лет тюрьмы. Фото: Reuters

Устраненную от власти после военного переворота в Мьянме лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам лишения свободы за подстрекательство к беспорядкам и нарушение правил, связанных с борьбой против распространения коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

В общей сложности Су Чжи выдвигают 11 обвинений, но она все отвергает. Максимальный срок по всем обвинениям превышает 100 лет тюрьмы.

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Она находится под домашним арестом после военного переворота в феврале, который сверг избранное правительство.

Непонятно, когда и посадят ли Су Чжи в тюрьму.

Сообвиняемый Вин Мьинт, бывший президент и союзник госпожи Су Чжи из Национальной лиги за демократию (НЛД), также был в понедельник заключен на четыре года по тем же обвинениям.

1 февраля 2021 года в Мьянме произошел переворот. Власть в стране захватили армия и генерал Мин Аун Хлайн. Военные выступили против главы правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах в ноябре 2020-го. Военные задержали членов правительства, ввели военный режим и заблокировали соцсети. В стране начались масштабные протесты, переросшие в столкновения с полицией. Силовики массово стреляли в гражданских. Военные и полиция убили более 700 человек. 1 августа после переворота военный совет Мьянмы заявил о формировании временного правительства страны.