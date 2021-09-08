Украину обвинили в поставках оружия в Мьянму

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля 2021 года. Фото: Reuters

В Мьянме украинскую власть обвинили в поставках оружия местной хунте, которая захватила власть после военного переворота.

В Укроборонпроме заверили, что все поставки являются законными, а смертельное оружие в Мьянму Украина не поставляет.

В публикации движения Justice for Myanmar говорится, что Укроборонпром и Укрспецэкспорт продолжают поставлять в Мьянму комплектующие для танков, самолетов и другое оружие. В июне 2021 года Украина поддержала резолюцию ООН о прекращении поставок оружия в Мьянму.

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Оппозиция в Мьянме заявляет, что к экспорту оружия из Украины причастен бизнесмен Аун Хлаинг Оо. Его называют великим закупщиком оружия и с ним связывают несколько частных компаний. Сам Аун Хлаинг Оо в январе 2017-го был назначен почетным консулом Украины в Мьянме.

В Укроборонпроме заявили, что компания работает в соответствии с требованиями действующего законодательства и международных обязательств Украины.

1 февраля 2021 года в Мьянме произошел переворот. Власть в стране захватили армия и генерал Мин Аун Хлайн. Военные выступили против главы правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах в ноябре 2020-го. Военные задержали членов правительства, ввели военное режим и заблокировали соцсети. В стране начались масштабные протесты, переросшие в столкновения с полицией. Силовики массово стрелять в гражданских. Военные и полиция убили более 700 человек. 1 августа после переворота военный совет Мьянмы заявила о формировании временного правительства страны.