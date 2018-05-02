"Британский Форрест Гамп" прибыл в Украину ставить мировой рекорд и похвалил наши дороги

Британский путешественник Шон Конвей планирует на велосипеде преодолеть дистанцию 7250 км в менее чем 25 дней

В Украину прибыл известный британский путешественник Шон Конвей, который пытается установить мировой рекорд по скорости пересечения Европы на велосипеде.

Цель преодолеть дистанцию 7250 километров в менее чем 25 дней. Весь груз путешественник тянет на себе, передает "Голос Америки".

Заезд начался в Кабо де Рока на западном побережье Португалии и должен завершиться в российском городе Уфа.

По его путешествием можно следить на специальном сайте. Несмотря на спешку, путешественник задокументировал свой приезд в Украину в Twitter и даже похвалил украинские дороги.

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Spend my life at services stations. Often the quickest way to get food. #europecyclerecord pic.twitter.com/tsXY0w6G4j — Sean Conway (@Conway_Sean) 29 квітня 2018 р.

"Сегодня быстрые дороги", - написал путешественник-велосипедист.

После документальной ленты канала Discovery о забеге на 1500 км через Британские острова Шон Конвей заслужил славы "британского Форреста Гампа". Также он оплыл Британские острова и проехал их на велосипеде, тоесть покорил острова по всем дисциплинам триатлону.

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Шон взялся за экстремальные приключения чтобы побороть разочарование в жизни, усталость от обыденности, работы и взаимоотношений.

Как путешествовать почти без денег и с позитивом учит на своем примере 22-летний Виктор-Николай Гаврилюк из Луцка. В прошлом году автостопом проехал 10 европейских стран. Всего побывал в 40 городах. Точкой назначения выбрал Норвегию.