"Британский Форрест Гамп" прибыл в Украину ставить мировой рекорд и похвалил наши дороги

В Украину прибыл известный британский путешественник Шон Конвей, который пытается установить мировой рекорд по скорости пересечения Европы на велосипеде.

Цель преодолеть дистанцию 7250 километров в менее чем 25 дней. Весь груз путешественник тянет на себе, передает "Голос Америки".

Заезд начался в Кабо де Рока на западном побережье Португалии и должен завершиться в российском городе Уфа.

По его путешествием можно следить на специальном сайте. Несмотря на спешку, путешественник задокументировал свой приезд в Украину в Twitter и даже похвалил украинские дороги.

Spend my life at services stations. Often the quickest way to get food. #europecyclerecord pic.twitter.com/tsXY0w6G4j