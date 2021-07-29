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четверг, 29 июля 2021 15:47

Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине

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Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Лебедевка имеет опасные пляжи. Фото: focus.ua

Украинский блогер Евгений Панюта оценил отдых в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области. Окраину населенного пункта омывает Черное море.

"Пляжи в Лебедевке красивые, но опасные. Расположены прямо под огромным обрывом. Полоса пляжного песка довольно узкая. Море постоянно подмывает глиняный обрыв. Есть риск, что он рухнет, а бежать будет некуда. Подобные случаи уже были", - сказал Панюта.

Несмотря на опасность на курорте много отдыхающих. Останавливаются прямо у воды с палатками. Однако в Лебедевке есть и привычные пляжи.

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"Вариантов жилья в Лебедевке достаточно. Есть места для кемпинга, можно поселиться непосредственно в деревне, арендовав дом, комнату или номер в гостинице", - объясняет блогер.

Вода в море чистая, теплая. Медуз и морских блох нет. А на дне можно ловить крабов.

Украинский блогер Евгений Панюта протестировал отдых в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области. Этот малоизвестный курорт на берегу Черного моря идеально подойдет для тихого семейного или дикого отдыха.

В Санжейке необычный спуск к морю. Небольшую полосу пляжа отделяет от дороги огромный обрыв.

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