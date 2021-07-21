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среда, 21 июля 2021 15:08

Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области

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Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Санжейка идеально подойдет для тихого семейного отдыха. Фото: Instagram: @ leroy.lera

Украинские блогер Евгений Панюта протестовал отдых в селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области. Это малоизвестный курорт на берегу Черного моря, идеально подойдет для тихого семейного или дикого отдыха.

"Пляжной инфраструктура здесь нет. Разве несколько кафе и немного водных развлечений. Зато здесь очень бюджетно может отдохнуть. Жилье можно арендовать или жить в палатках прямо у моря", - говорит Панюта.

В Санжейке необычный спуск к морю. Небольшую полосу пляжа отделяет от дороги огромный обрыв.

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"Заход в море пологий, прекрасно подойдет для купания детей. Медуз или морских блох не увидел. Вода чистая. Единственное к вечеру под берег прибивает мелкие водоросли, но их не очень много", - рассказал блогер.

Украинский блогер Евгений Панюта протестовал отдых в селе Приморское Херсонской области. Расположено на побережье Черного моря.

"Курорт расположен между Железным Портом и Лазурным. Прекрасно подойдет для тех, кто любит тихий или даже дикий отдых. Можно поселиться в деревне или на берегу в палатке.

Большим минусом отдыха в Приморском стало нашествие жуков - божьих коровок, которые больно кусают, и медуз, что, соответственно, тоже жалят.

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