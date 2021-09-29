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четверг, 30 сентября 2021 00:41

"Шахтер" сыграл вничью с "Интером"

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- Встреча понравилась несмотря на счет 0:0, - говорит 65-летний Виктор Грачев, бывший игрок донецкого "Шахтера". Комментирует домашний матч команды против итальянского "Интера". - Все действовали на победу. "Интер" показал себя опытным коллективом. Когда казалось, что "Шахтер" во втором тайме окончательно перехватил инициативу, итальянцы не только продемонстрировали умение держать удар. Но и едва не забили гол в конце поединка. Ничья - справедливый результат.

У гостей понравился защитник Милан Шкриньяр, который заблокировал с десяток опасных ударов. В "Шахтере" мог бы выделить Додо. Парень совершил несколько рейдов на бешеной скорости. Возможно, немного поздно на поле вышел Мудрик. Его скоростей тоже не хватало. Однажды он заставил Думфриса сфолить и заработать на себе желтую карточку.

В начале матча получил травму основной нападающий "Шахтера" Лассина Траоре. Это повлияло на качество игры?

- Травма Траоре - главное несчастье, случившееся с "Шахтером" этой осенью. Если бы была моя воля, я согласился бы на поражение, только бы остался здоровым нападающий. Траоре изрядно разыгрался. Вошел в игру "Шахтера", умело открывался и много забивал. Точно не знаю характер его травмы, но это огромная потеря для Де Дзерби. В команде давно не было такого нападающего - быстрого, атлетичного, с голевым чутьем.

Дальнейшие перспективы "Шахтера" в еврокубках?

- Мне нравится пословица: "Делай, что должен, и будь что будет". Не надо сейчас посыпать голову пеплом и заламывать руки, потому что мы на последнем месте. Наоборот, следует методично улучшать свою игру. Прогрессировать от матча к матчу. И тогда придут игра и результат.

Футбол. Лига чемпионов 2021/2022. Групповой турнир. Группа D

Второй тур

"Шахтер", Донецк, Украина - "Интер", Милан, Италия - 0:0

"Реал", Мадрид, Испания - "Шериф", Тирасполь, Молдова - 1:2

Чемпионат Украины 2021/2022. Премьер-лига

Матч 10-го тура

3 октября, воскресенье

"Динамо" Киев - "Шахтер", Донецк

19:30. Киев. НСК "Олимпийский", рассчитан на 70 050 зрителей. Прогноз погоды: + 10 ° C

ТВ: "2+2"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

Автор: Юрий СТРИГУН
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