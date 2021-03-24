"Шахтер" недотренировали

"Динамо" и "Шахтер" прекратили борьбу в Лиге Европы по футболу в 1/8 финала. Киевляне проиграли испанскому "Вильярреалу", дончане - итальянской "Роме".

- "Динамо" неплохо выступил в евросезоне, - говорит 67-летний Виталий Кварцяный, бывший тренер луцкой "Волыни". - Луческу вывел команду в групповой турнир Лиги чемпионов, прошел в 1/16 Лиги Европы, выбил оттуда бельгийский "Брюгге". Команда организована. Но ее силами еще трудно бороться с испанскими командами. Это возможно разве что в будущем.

"Шахтер" дезорганизован. Причем - давно, еще с контрольных матчей зимой. Коллективной идеи не видно, есть набор определенных особенностей. Вся осень и зима прошли под лозунгом: "Мы дважды обыграли "Реал" (в групповом турнире Лиги чемпионов "Шахтер" победил самый титулованный клуб Европы в Мадриде - 3:2, в Киеве - 2:0. - ГПУ). Но я смотрел тот "Реал". Каземиро вышел будто медведь после спячки. Пока Зидан сделал замены и игроки проснулись, игру уже сделали.

Зимой команда была недотренирована. Такой и вошла в сезон. Проблемы на футбольном поле спровоцировали проблемы внутри команды. Начали вылезать наружу конфликты, о которых раньше и подумать не могли. Кризис в "Шахтере только усугубляется.

28 марта сборная Украины будет принимать Финляндию, а 31 - Казахстан. Это матчи отбора на Кубок мира. На что мы можем рассчитывать?

- Финляндия - "немецкая" команда. Игроки мотивированы, дисциплинированы, сыграны, голодные на победы. Есть личности, например нападающий Пукки. Игра с финнами будет не легче чем игра с Францией (матч в Париже закончился сегодня ночью. - ГПУ). Борьба будет идти за каждый метр поля. На каждую нашу атаку финны будут отвечать своей. Казахстан хуже выглядит в плане раскрученности игроков и будет играть от обороны. Здесь хуже мастерство у футболистов, и это дает шанс реализовать наше преимущество в коллективной скорости. Важно забить первый мяч и заставить казахов отойти от плана на игру.

7 очков преимущества над "Шахтером" имеет киевское "Динамо" после воскресного поражения дончан от "Львова" в чемпионате Украины. До конца турнира остается семь туров.

Футбол. Кубок мира-2022. Квалификационный турнир

Второй тур

28 марта, воскресенье

Украина - Финляндия.

21.45, здесь и далее время - киевское. Киев. НСК "Олимпийский". ТВ: "Украина", текстовая трансляция - gazeta.ua

третий тур

31 марта, среда

Украина - Казахстан

21.45, здесь и далее время - киевское. Киев. НСК "Олимпийский". ТВ: "Украина", текстовая трансляция - gazeta.ua