"Ребров звонит после матчей в двенадцать ночи"

— В футбол играют футболисты, а не цифры. Но победа более вероятна, если ты хорошо подготовлен, — говорит представитель компании "Инстат" в Украине Владислав Фоминов, 32 года.

Чем занимается "Инстат" и какая от него польза?

— "Инстат" помогает тренеру определить, сколько футболист работал в матче. Каждый игрок выполняет технико-тактические действия. Мы считаем, насколько хорошо он потрудился на поле. У спортсмена каждой позиции есть свои задания — защитники должны отбирать, нападающие забивать и тому подобное.

Если форвард отбирает мячи, это хорошо, но его работа оценивается забитыми мячами. На основе наших данных тренер определяет, насколько эффективно сыграл тот или иной футболист.

Визуально это также видно. Но на глаз можно увидеть вещи, которые не нуждаются в подтверждении. Если футболист сыграл плохо — это заметно. Цифры помогают оценить игрока адекватно.

Часто один из тренеров наблюдает за матчем с трибуны. Сверху ему лучше видно, как игроки действуют на поле. Тренеры на скамье запасных смотрят игру на уровне глаз. Они не видят общую картину. Помощник, который сидит на трибуне, может дать действенные подсказки.

То же касается цифр. Они могут дать эффективную подсказку и указать на слабости. На глаз не сможешь все увидеть. Именно поэтому существуем мы. Аналитики все считают, и тренер получает готовую информацию.

Не слишком ли преувеличена роль цифр в футболе?

— Мы не можем отрицать вещи, которые стали массовыми. Можно говорить что угодно, но жизнь показывает, как есть в действительности.

До российско-украинской войны в Украине был подъем аналитики. Потом любопытство к цифрам пошло на убыль. В Европе я ни от одного коллеги не слышал, чтобы там кто-то приуменьшал их значение. Напротив, руководствуются принципом — чем больше цифр, тем лучше.

Тренеры, которые плохо относились к цифрам и анализу и определяли все на глаз, в настоящий момент не работают и ничего выдающегося в карьере не достигли.

Сколько времени нужно, чтобы проанализировать матч?

— Это зависит от уровня аналитиков. Для "Шахтера" мы делаем анализ сразу. Отчет по матчу против "Фейеноорда" в Лиге чемпионов тренеры получили в 1:30 (поединок начался в 21:45. — ГПУ). Это просьба тренерского штаба Паулу Фонсеки. Они садятся в самолет и хотят иметь цифры, чтобы анализировать игру. Тренеры "Шахтера" работают в полете, чтобы не тратить время.

В обычном режиме отчет готовится 24 часа по окончании матча.

Опытный аналитик все делает быстро. Сюда часто берут бывших спортсменов или геймеров. У них хорошая моторика. Аналитики должны быстро реагировать. Это тяжелая работа, которая убивает любовь к футболу. Разбирают много матчей, поэтому потом игру не смотрят.

Цифры не обманывают?

— Нет, но нужно уметь их объяснять. Это самый главный вопрос. В Украине много молодых, амбициозных и целеустремленных людей, которые реально могли бы помочь командам. Но большинству клубов это не нужно. Там до сих пор 70 процентов работников не умеют пользоваться компьютером или делают это на уровне проверки почты. И я пока не вижу изменений.

Да, в клубах работают аналитики и видеоаналитики, но для команд уровня премьер-лиги этого маловато.

Сколько стоят ваши услуги?

— Видеоанализ одного матча и подсчет ТТД стоят 200 евро (почти 6300 гривен. — ГПУ). Клубы берут разные продукты. Цена зависит от их количества.

Когда Сергей Ребров возглавил "Аль-Ахли" — клуб из Саудовской Аравии, то сразу меня набрал. Иногда звонит после матчей в двенадцать или в час ночи. Обсуждаем разные вопросы. Мы помогали ему готовиться к сезону — собирали данные о его команде и о соперниках.

Есть еще глубина состава. Мы полностью анализируем этот аспект — сколько игроков в команде есть на каждую позицию и насколько эффективно они играют.

Мы дали Реброву рекомендации, какие позиции в его команде нуждаются в усилении и кем из местного чемпионата их можно закрыть. Это серьезная работа, изложенная в доступной форме. Тренер потом садится с помощниками и анализирует полученную информацию.

Можно ли выбирать состав на игру, опираясь на цифры?

— Нет. Все решается на тренировках. Наставник смотрит, кто как работает и в каком состоянии находится. Возможно, у кого-то спад.

Что можете сказать о чемпионате Украины?

— Ничего. Уровень футбола у нас упал. Это показал даже Кубок Украины. В 1/8 финала турнира были хорошие матчи "Заря" — "Шахтер" (3:4) и "Александрия" — "Динамо" (2:3). Но это исключение. Под остальные поединки можно засыпать.

Мне интереснее смотреть чемпионат области, чем премьер-лигу. Много брака, никто пас в ноги не может отдать. Не говорю, что во всех матчах, но в большинстве. Футбол должен быть интересный и изобретательный. Сейчас футболисты мучаются.

Конечно, проскакивают неплохие матчи. Если бы не они, то вообще встал бы вопрос целесообразности проведения турнира в премьер-лиге. Команды, которые сейчас соревнуются за первую "шестерку", раньше боролись бы за выживание.

"Шахтер" приятно смотреть. Особенно с точки зрения тактики. Все игроки знают, как действовать. Единственное, "горняки" заигрываются, потому у них и случаются "обрезки".

Я не говорю, что у нас плохие тренеры. Причина в уровне футболистов и в частой замене наставников. У "Александрии" нет скамьи запасных. Ее нет даже у "Шахтера". Проблема "Динамо" — отсутствие средней линии. Все надеялись на Дениса Гармаша. Он хороший футболист, но не берет на себя роль лидера.

Как футбольная аналитика будет развиваться дальше?

— Уже считают, сколько футболист потерял калорий во время матча. А цифры будут эволюционировать вместе с игрой. Будут возникать другие ее модели. Соответственно будет меняться система подсчета. Одни показатели станут не актуальны, их заменят другие.

Каким видите футбол в будущем?

— В настоящий момент все направлено на то, чтобы футбол стал справедливее. Имею в виду введение видеоповторов. А так игра является самодостаточной. Со временем понадобятся какие-то коррективы, но не вижу смысла что-то существенно менять.

Футбол должен приносить эмоции

Владислав Фоминов родился 5 июля 1985 года в городе Чугуев на Харьковщине. Имеет два высших образования.

С 2011-го работает в компании "Инстат". Имеет тренерский диплом категории "С". В будущем хотел бы тренировать.

— Футбол — простая вещь. Непросто сделать анализ и объяснить футболистам, как играть, — говорит Фоминов. — Футбол должен приносить эмоции — разочарования, восхищение, радость. А у нас мало эмоциональных матчей. Люди просто выполняют свою работу. Если игроки умеют работать с мячом, правильно выбирают позиции на поле и двигаются, то это красиво. И просто.

Разговаривает на английском и испанском языках. Сейчас читает "Дон Кихота" Сервантеса. Не женат, детей не имеет.