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четверг, 24 декабря 2020 00:25

Луческу улучшил качество игры "Динамо"

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Закончился первый круг чемпионата Украины по футболу. Его итоги подводит 61-летний Игорь Яворский, бывший футболист и тренер.

В "Динамо" с приходом Мирчи Луческу изменилось качество игры. Команда стала более дисциплинированной. Знает, как атаковать и защищаться. Лидерство в чемпионате заслуженное. "Динамо" теряет в матчах с лидерами, но середняками и аутсайдерами играет без сбоев. Ранее были невероятные разрывы между линиями, теперь такого нет. Единственное, что беспокоит - стиль игры. Утомляют однообразные надежды на контратаку, закрытый стиль игры в Лиге чемпионов. Все-таки мы привыкли, что во все времена и при любой погоде "Динамо" - атакующая команда с яркими форвардами. Поэтому на вторую часть сезона нужен качественный нападающий. И не на перспективу, а сейчас.

"Шахтер" попал в смену поколений. Может, ситуация не была бы настолько критическая, если бы не коронавирусный кризис. У Донецка всегда был запас бразильцев. Одни играли, а другие создавали запас. Теперь пришлось задействовать почти всех. И это пошло на пользу. Первую часть сезона команду лихорадило, но во второй, думаю, они станут сильнее. Тренер изучил возможности каждого игрока и теперь знает, что можно строить. А если еще купят пару футболистов, то возможный уход Тайсона и других ветеранов не заметят. По мастерству - сильнейшая команда Украины. По скорости исполнителей - лучшая. Дело в реализации потенциала.

"Десна" имеет прекрасного тренера Александра Рябоконя, который умеет выжать все из игроков. Но случаются необъяснимые вещи. Иногда команда играет раскованно, смело идет вперед. А иногда зажимается в себе, действует неуверенно, будто ей мешает психологическая неустойчивость. Понравился Мудрик. Во времена, когда все возлагали надежду на киевлянина упряжи, как потенциально быстрого игрока, Мудрик показал, что может на коротком рывок обежать любого защитника.

Ресурса команды хватает, чтобы побороться за тройку призеров.

"Заря" старт чемпионата "проспала". Проснулась после поражения в Лиге Европы от АЭКа. Затем выдала замечательный отрезок, вершиной которого была победа над "Лестером". Лучшая команда чемпионата по переходу от обороны в атаку. Несмотря на кадровые потери в межсезонье и слухи о нестабильности финансов, четвертое место - хороший показатель.

В первой половине чемпионата больше всего понравилась "Ворскла". Игра команды - одна из лучших. Почему-то никто не обращает внимание, как Юрий Максимов научился раскрывать потенциал молодых игроков. У него почти нет проколов. Все, кто получает шанс, проявляются. Прогресс у клуба большой.

"Колос" - крепкий середнячок, где делают ставку на ветеранов. И это приносит результат. Построили и открыли собственный стадион. Но достигли потолка в развитии. Теперь надо вкладывать большие инвестиции или развивать таланты.

"Олимпик" - хорошая тренерская работа. Но для команды без своего стадиона, города и болельщиков этого мало. Надо найти базу и где осесть. Как "Заря" в Запорожье. Только тогда возможно существенное развитие. Сейчас заметил бы прогресс нападающего Шахаба.

Хуже играет "Александрия". На невнимание руководства здесь пенять не получается, потому что президент - настоящий фанат футбола. Как по мне, причина слабости - расконцентрация игроков. Некоторые много лет играют в "Александрии". Решили, что так будет всегда, и снизили требования к себе. Несколько матчей команда может выдать с прежним жаром и блеском в глазах. Но в следующем видим некий набор людей, играющих без воли. Состав надо освежить. И чем быстрее, тем лучше. Сейчас короткая скамейка запасных.

У "Мариуполя" другие проблемы. Команда обновляется с большой скоростью. Всю жизнь строится новый коллектив. Да и трудно Остапу Маркевичу рассчитывать на успех, поскольку более 10 игроков - арендованы у "Шахтера". Тренер не может рассчитывать в долгосрочной перспективе ни на кого, потому что любой завтра может оказаться в "Шахтере".

"Ингулец" - сельская команда, которая борется за сохранение прописки. Трудно заманить в село перспективных игроков. Однако не сдаются, у президента море энергии и он заряжает ею остальных.

"Минай" быстро достиг уровня премьер-лиги, а теперь пытается "переварить" суровую действительность. Были игры, где команда действовала агрессивно. Имеет лидера - форварда Анатолия Нуриева. Так что умеют искать таланты в глубинке.

"Руху" и тренеру Ивану Федику раздавали авансы. Но команда оправдала их только в начале, когда была ничья с "Шахтером", и в конце, когда победили "Днепр". Главная беда - нестабильность.

Удивил "Львов" с приглашением грузинского тренера Георгия Цецадзе, который в итоге ничего не дал команде, его уволили. Игра плохая. Двое в нападении, девять - в защите. Так далеко не уйдешь.

"Днепр" - главное разочарование. Первый претендент на третье место оказался на последнем. Провалился Михайленко. Невовремя заболел Йовичевич. Потом инфекцию подхватили игроки. Какая-то сплошная полоса неудач. Но весной оправданий не будет. Надо подниматься вверх. Вылететь - не вылетят, но финишируют во второй части таблицы.

Автор: Юрий СТРИГУН
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