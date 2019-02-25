Лобановский трижды играл в полуфинале Кубка Лиги чемпионов

Британское издание "4-4-2" составило рейтинг топ-12 лучших футбольных тренеров мира, которые не выигрывали Лигу чемпионов. Тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский занял в этом рейтинге третье место. Лучшими названы только Диего Симеоне из испанского "Атлетико" и Арсен Венгер из "Арсенала". Вот весь список.

Аргентинец Диего Симеоне создал из крепкого середняка мадридского "Атлетико" настоящего гранда Лиги чемпионов. Выиграл чемпионат Испании 2014 года. В 2014-ом и 2016-ом его команда дважды играла в финале. Оба раза уступила землякам из "Реала". Пять лет тому назад до победы не достояли 40 с.

Симеоне имеет хорошие шансы пройти в четвертьфинал турнира. Дома его команда обыграла итальянский "Ювентус" - 2:0. Ответный матч - 12 марта.

Француз Арсен Венгер долго боролся с "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона за звание лучшей команды Англии конца 1990-х начала 2000-х. Однако в финале Лиги чемпионов играл лишь раз. В 2006 году уступил "Барселоне" - 1:2. Лондонцы первыми забили. Отличился Кэмпбелл. Но голы Это'О и Белетти на 76 и 80 мин. перечеркнули все надежды Венгера.

После 22 лет работы французский специалист покинул "Арсенал". Сейчас безработный.

Украинец Валерий Лобановский выиграл больше всего чемпионских титулов в СССР. В Кубке и Лиге чемпионов трижды останавливался на стадии полуфинала. В 1977-м "Динамо" уступило "Боруссии" из Менхенгладбаха, в 1987 году - "Порту" и в 1999 - "Баварии". Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года.

Немецкий тренер Юрген Клопп - дважды проигрывал финалы. В 2013 году его "Боруссия" проиграла соотечественникам из "Баварии" - 1:2, пропустив решающий мяч на предпоследней минуте. В прошлом году Клоппа "подставил" вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, который допустил две результативные ошибки в киевском финале против "Реала".

Действующий тренер "Ливерпуля". В первом матче 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов его команда дома сыграла вничью - 0:0 с "Баварией". Ответный матч - 12 марта.

Еще один англичанин Бобби Робсон выигрывал Кубок УЕФА с "Ипсвичем", но в финале Лиги чемпионов не играл. Умер в 2009 году.

"Ювентус" итальянского тренера Массимилиано Аллегри дважды пытался выиграть финал у итальянских грандов "Барселоны" и "Реала", но оба раза неудачно. "Барсе" туринцы проиграли - 1:3, а "Реалу" - 1:4. Неделю тому назад "Ювентус" проиграл "Атлетико" первый матч 1/8 финала - 0:2.

Румынский тренер Мирча Луческу больше всего выигрывал украинскую премьер-лигу с "Шахтером" и победил в Кубке УЕФА-2009. Однако в Лиге чемпионов его успехи были скромные. Самое большое достижение - выход в четвертьфинал. В 1999 году на этой стадии "Интер" Луческу уступил "Манчестер Юнайтед", а в 2011 году "Шахтер" - "Барселоне". Недавно румына уволили с поста главного тренера сборной Турции.

Шотландец Кенни Далглиш трижды выигрывал первенство Англии с "Ливерпулем" и один раз с "Блэкберном", но в Лиге чемпионов ничем себя не проявил. В 1997 году на групповой стадии его "Ньюкасл" проиграл борьбу за выход из группы киевском "Динамо". Сейчас безработный.

Звездный немец Отто Рехагель был создателем успехов бременского "Вердера" в 1980-1990 годах. Впоследствии уехал в Грецию и стал тренером национальной команды. В 2004-м сенсационно выиграл Евро. В Лиге чемпионов до финала так и не добрался. Сейчас - пенсионер.

Дидье Дешам - добрался до финала Лиги чемпионов в 2004 году со скромным "Монако". Проиграл там "Порту" Жозе Моуриньо. Сейчас - тренер сборной Франции, выиграл Кубок мира-2018.

Испанец Унаи Эмери трижды подряд выиграл Лигу Европы с испанской "Севильей". Затем два сезона подряд "вылетал" в 1/8 финала Лиги чемпионов, тренируя французский "Пари Сен-Жермен". Сейчас работает с английским "Арсеналом", прошел в 1/8 финала Лиги Европы.

Итальянец Антонио Конте трижды выиграл чемпионат Италии с "Ювентусом" и один раз - английскую премьер-лигу с "Челси". В Лиге чемпионов дошел до четвертьфинала. Уволен с "Челси" летом, сейчас - безработный.