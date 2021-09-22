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четверг, 23 сентября 2021 07:40

"К работе Вернидуба присматриваются европейцы"

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Молдавский "Шериф" обыграл донецкий "Шахтер" в первом матче группового турнира Лиги чемпионов по футболу - 2:0. Тренерский штаб команды из Тирасполя возглавляет украинец 55-летний Юрий Вернидуб. Команда под его руководством впервые в истории пробилась в Лигу чемпионов, преодолев в квалификации сербскую "Црвену Звезду" и хорватское "Динамо".

- Тренерская профессия и сложная, и простая одновременно, - говорит Александр Сопко, 63 года, бывший защитник донецкого "Шахтера". - Здесь сразу надо давать результат. Вернидубу это удалось. Он и раньше был наставником неординарным. Не жил приобретенным багажом, читал футбольную литературу, следил за работой лучших футбольных тренеров Европы. То есть человек творческий, постоянно и настойчиво самосовершенствовался.

Однако этих черт может оказаться мало. Надо еще попасть в амбициозный футбольный клуб, найти общий язык с его президентом, почувствовать поддержку и начать творчески работать. Еще одна недооцененная черта Вернидуба - у него почти сразу начинают прогрессировать спортсмены. Вспомните Малиновского, Леднева, Бонавентуре в "Заре". Для вдумчивого президента клуба он - просто находка. Очевидно, в Тирасполе Юрий Николаевич нашел свою команду и своего президента. И это дало свои плоды.

Вернидуб заявил, что мечтает когда-то возглавить национальную сборную Украины. Его возвращение на Родину возможно?

- Юрий Николаевич имеет одну черту, которая ему иногда помогала, но порой мешала - эмоциональность. Все мы помним его "Зарю" за настоящий мужской характер, за способность вытягивать, казалось, безнадежные матчи. Это же не просто так происходило. Тренер заряжал подопечных энергией, передавал им собственную веру в способность достичь результата.

Однако порой эмоциональность вредила Вернидубу. Вспомните его неоднократные заявления об отставке в "Заре". Очевидно, их помнят и владельцы крупных украинских клубов. А в таких тренеру приходится работать под бешеным давлением прессы, болельщиков и самих владельцев. Они не будут ждать долго, пока тренер создаст команду, способную побороться за титул. Плюс там крутятся большие деньги, которые сами по себе являются дополнительным средством давления. Пока я не вижу, чтобы кто-то из суперклубов мог бы пригласить Юрия Николаевича. Однако это не плохо для него. Вернидуб уже наделал шума в Европе. Предполагаю, средние европейские клубы присматриваются к его работе. Не исключаю, что в ближайшее время он может получить предложение о работе из более футбольной страны, чем Молдова.

Автор: Юрий СТРИГУН
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