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четверг, 13 мая 2021 00:45

"Динамо" прошло сезон почти без травм

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Закончился чемпионат Украины 2020/21 по футболу в премьер-лиге. Выступление команд оценивает бывший футболист и тренер Игорь Яворский, 61 год.

- Прогресс киевского "Динамо" - очевиден. Не перестаю удивляться, как быстро тренер Мирча Луческу расставил акценты в игре, определил основной состав, достиг прогресса в организации действий, в сбалансировании линий. Особенно заметны изменения в обороне. Единственная позиция на поле, которой необходимо кадровое усиление - атака. Не может крайний полузащитник Виктор Цыганков стать лучшим бомбардиром команды. И не может играть в "Динамо" форвард Артем Беседин, который забивает пять мячей за сезон. Удивило, что динамовцы прошли сезон почти без травм. В предыдущие годы выпадали целые линии.

В донецком "Шахтере" стоило ожидать спад.

Четыре предыдущие первенства выиграли почти без борьбы. Игроки психологически не были настроены на жесткую конкуренцию с "Динамо". Травмировался ключевой защитник Исмаили. Он играет ключевую роль при организации атак. Тайсон больше думал о возвращении в Бразилию, чем об игре. Исчезла стабильность. "Шахтер" играл, пока длилась Лига чемпионов. Потом все рухнуло. Ко всем бедам добавилась травма Степаненко. Дошло до вылета из Кубка от перволигового "Агробизнеса". Команда наносит три-четыре удара в плоскость. Смена тренера выглядела логичной (португалец Луиш Каштру ушел из команды. Его преемником должен стать итальянец Роберто Де Дзерби. - ГПУ).

Луганскую "Зарю" можно было назвать единственным стабильным клубом, если бы не внезапные провалы.

Представить не мог, что команда будет проигрывать "Ворскле" по ходу игры - 0:4. Однако "плюсы" преобладали. Как только осенью тренер Виктор Скрипник стабилизировал состав, луганчане набрали приличный ход. Имеют хорошую атаку, сильные полузащиту и оборону. Плохо только, что летом команду снова "разберут". Тренеру трудно работать в таких условиях.

Ковалевский "Колос" с Киевщины провел сезон на одном дыхании.

Замечательное сочетание молодости и опыта. Прыгнули выше головы.

Полтавская "Ворскла" совершила рывок благодаря тренеру Юрию Максимову.

Хорошо работает вся группа атаки. Особенно - лучший бомбардир чемпионата Владислав Кулач, который забил 15 мячей.

Черниговская "Десна" по подбору исполнителей явно претендовала на зону Лиги Европы.

Казалось, команда сразится с "Зарей" за третье место. И вдруг наступил провал на финише. Команда, которая ни разу не проиграла "Динамо", вдруг посыпалась в матчах с "Минаем" и "Мариуполем". Видимо, тренер Александр Рябоконь положился на профессионализм ребят, а те подвели. Тренеру не хватило жесткости в конце чемпионата.

"Днепр-1" в следующем году будет бороться за медали.

Тренер Игорь Йовичевич требователен, но одновременно может достучаться до любого игрока. Единственный иностранец среди наших тренеров, который общается на украинском. Использовал зимнюю паузу в чемпионате, расставил все по своим местам, команда прибавила в игре.

"Львов" до прихода тренера Анатолия Безсмертного был разобранной командой.

Исполнители вроде неплохие, а объединить их не получалось. Тренеру удалось найти подход к легионерам. Затем была победа над "Шахтером" и эмоциональный всплеск, который позволил набрать ход на финише.

"Александрия" застоялась.

Несколько лет играет одним составом, к манере игры привыкли соперники. Надо влить свежую кровь в коллектив.

Разочаровал львовский "Рух".

Удачно искали молодых талантов в Украине и полностью провалили селекционную работу со взрослыми игроками. Рагнар Сигурдссон вышел на одну игру. "Рух" ожил только тогда, когда нависла угроза вылета. Результаты на поле не соответствуют амбициям клуба.

"Мариуполь" начинал с заявлений о еврокубках, а заканчивал борьбой за сохранение места в премьер-лиге.

Команда должна играть там, где заявлен стадион. Весь сезон "Мариуполь" провел в автобусе, потому что имел не готовое поле. Какой при этом должен быть тренировочный процесс? Ребятам - лишь бы отоспаться до следующей игры. Команда стала "любимицей" судей. Пенальти назначат в ворота азовцев за два метра до штрафной зоны, трехметровый офсайд у соперника - не замечают.

"Ингулец" удержался в элите.

Здесь заслуга их президента. Не каждый согласится ехать в село на Кировоградщине и играть там. Казалось, команда выглядела слишком миролюбивой, но с другой тактикой можно было оказаться на месте "Миная".

"Олимпик" из Донецка должен быть первым претендентом на вылет.

Команда чужая в Киеве. Президент начал менять тренеров с космической скоростью. Каждый ставит свою игру. Поэтому теряется время, теряются очки на поле.

Президент ужгородского "Миная" занервничал после пары неубедительных матчей.

Уволил Василия Кобина, позвал Александра Севидова. Результатов это не дало. Команда "вылетела" и, скорее всего, прекратит существование.

Футбол. Чемпионат Украины 2020/2021

Примечание: "Динамо" будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов, "Шахтер" - в предпоследнем квалификационном раунде Лиги чемпионов, "Заря" - в последнем квалификационном раунде Лиги Европы, "Колос" - в предпоследнем раунде Лиги конференций, "Ворскла" должна пройти три квалификационных раунда Лиги конференций для попадания в групповой турнир.

Кубок Украины. Финал

13 мая, четверг

"Динамо" Киев - "Заря" Луганск

19.00. Тернополь. Стадион им. Романа Шухевича, рассчитан на 15 тыс. зрителей (разрешено впустить 3 000)

Прогноз погоды: 18 ° C, дождь

Судья: Юрий Иванов, 35 лет, Донецкая область

ТВ: Первый, "Футбол 1"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

Автор: Юрий СТРИГУН
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