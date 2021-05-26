- Чесалка.

 
Ексклюзивы
1/5
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 756
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 207
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 918
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 603
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 693
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 540
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 477
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 558
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 549
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
1 Просмотров: 432
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 207
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1719
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 495
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
четверг, 27 мая 2021 00:20

Чесалка

  Комментировать

- Зачем я в свои 78 лет сижу и переживаю за Новака? - мать тяжело встает с дивана и идет пить сердечные капли.

Только что закончился матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Новак Джокович - победитель турнира - в пяти партиях обыграл американца Тейлора Фрица. Во время матча серб поскользнулся и ушиб мышцы живота. Дальнейшее участие Джоковича в соревнованиях было под вопросом. Но он сумел восстановиться и выиграть 18-й "Шлем" в карьере.

30 мая стартует основная часть открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос" - второго турнира года из категории "Большого шлема". Основная интрига: сможет ли испанец Рафаэль Надаль получить 21-й "Шлем" и обойти принципиального соперника - Роджера Федерера из Швейцарии.

У Надаля своеобразный ритуал перед подачей. Прежде чем выполнить ее, теннисист сначала чешет задницу, потом поправляет волосы. Поэтому мать дала ему прозвище Чесалка.

На "Ролан Гаррос" испанец практически непобедим. Начиная с 2005-го, проиграл три турнира, выиграл 13. Обыграть его в Париже на грунте - самая сложная задача в теннисе.

Мать спрашивает о шансах Новака на очередной "Шлем". Говорю, что этому может помешать другой супер-теннисист. Кто именно - она ​​догадывается сразу.

- Чесалка.

Автор: Роман ШАХРАЙ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чесалка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 26939
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 12466
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 5931
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 4041
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 2565
Спорт
Фальшивое молчание Луческу
Фальшивое молчание Луческу Просмотров: 171
Шевченко возьмет Буяльского на Евро
Шевченко возьмет Буяльского на Евро Просмотров: 36
Защита "Динамо" оказалась лучшей в чемпионате
Защита "Динамо" оказалась лучшей в чемпионате Просмотров: 9
"Динамо" прошло сезон почти без травм
"Динамо" прошло сезон почти без травм Просмотров: 45
Откровенный Шевченко
Откровенный Шевченко Просмотров: 117
Больше всего комментируют
7
Депутаты разрешили русский язык
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
5
Возле российского посольства сожгли Кремль
4
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
3
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
Голосов: 2010
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть