- Зачем я в свои 78 лет сижу и переживаю за Новака? - мать тяжело встает с дивана и идет пить сердечные капли.

Только что закончился матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Новак Джокович - победитель турнира - в пяти партиях обыграл американца Тейлора Фрица. Во время матча серб поскользнулся и ушиб мышцы живота. Дальнейшее участие Джоковича в соревнованиях было под вопросом. Но он сумел восстановиться и выиграть 18-й "Шлем" в карьере.

30 мая стартует основная часть открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос" - второго турнира года из категории "Большого шлема". Основная интрига: сможет ли испанец Рафаэль Надаль получить 21-й "Шлем" и обойти принципиального соперника - Роджера Федерера из Швейцарии.

У Надаля своеобразный ритуал перед подачей. Прежде чем выполнить ее, теннисист сначала чешет задницу, потом поправляет волосы. Поэтому мать дала ему прозвище Чесалка.

На "Ролан Гаррос" испанец практически непобедим. Начиная с 2005-го, проиграл три турнира, выиграл 13. Обыграть его в Париже на грунте - самая сложная задача в теннисе.

Мать спрашивает о шансах Новака на очередной "Шлем". Говорю, что этому может помешать другой супер-теннисист. Кто именно - она ​​догадывается сразу.

- Чесалка.