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четверг, 03 июня 2021 07:15

"Челси" выиграл Лигу чемпионов

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Английский "Челси" победил земляков из "Манчестер Сити" в финальном матче Лиги чемпионов - 1:0. Победный мяч забил полузащитник лондонцев 21-летний Кай Гавертц на 42-й мин. Украинец Александр Зинченко сыграл за "Сити" весь матч на позиции левого защитника.

- Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола запутался в собственных идеях, - говорит футбольный эксперт Всеволод Кевлич, 51 год. - Он не поставил в стартовый состав ни одного чистого опорника - ни Родри, ни Фернандиньо. "Челси" использовал пустоту в опорной зоне "Сити", создавая моменты у ворот Эдерсона.

Лондонцы быстро решали задачи - перемещение мяча и игроков. Тимо Вернер мог забить трижды в первом тайме.

Наставник "Челси" просчитал все, что может быть на поле. Его команда играла очень просто и резко - в этом секрет успеха столичной команды. То, чего боялся Гвардиола - легкости и куража соперника - стало решающим в финале.

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте заслуженно стал лучшим игроком матча. На него несправедливо мало обращают внимание. Француз покрывает большой объем поля, точный в отборе, мало фолит. Этому невозможно противостоять. Исходя из требований к сегодняшнему полузащитнику, Канте близок к идеалу для команды, которая пытается создавать моменты сама.

Кевин де Брюйне лучше играет на привычной позиции - атакующего полузащитника. Поставив суперзвезду фальшивым форвардом, тренер запутал бельгийца.

В случае с единственным голом в матче Стоунз не сдержал линию офсайда. Вратарь Эдерсон сыграл неудачно: вышел за пределы штрафной, теряя возможность играть руками. Предполагаю, он сказал, что будет играть этот мяч. Ошибка позиционная: смещение флангового защитника внутрь обороны и несогласованность центрбеков. Винить только Александра Зинченко точно не стоит.

"Челси" второй раз в истории стал лучшей командой Европы. Впервые это случилось в 2012-м. Оба раза команда меняла тренеров по ходу сезона.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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Дата
03
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