Яремчуку стоит ехать в Германию

Футболист сборной Украины, 24-летний Роман Яремчук, забил девять мячей в 14 матчах чемпионата Бельгии, где играет за "Гент". Два из них - на прошлой неделе, после того как вернулся из сборной Украины и отметился голом в выездном поединке против Сербии.

Все идет к тому, что в следующем сезоне нападающий будет выступать в сильном чемпионате.

Лига номер один сейчас - английская. В ней из-за серьезных телевизионных контрактов крутятся очень большие деньги. Даже новичок или середняк чемпионата Англии может выложить за футболиста 40-50 млн евро. Но берут футболистов с одной целью - должны сразу давать результат. Это может стать проблемой для Яремчука. Роман требует индивидуального подхода: в киевском "Динамо" так и не заиграл, в сборной Украины понадобилось время, чтобы раскрыться.

Испанский футбол требует хорошей работы с мячом и скоростных качеств. Не может форвард просто завершать атаки, он должен сам создавать моменты. Нападающие Роман Зозуля, Артем Кравец, Евгений Селезнев ничего не показали на уровне высшей лиги Испании. Не получилось и у Евгения Коноплянки и Марьяна Шведа - атакующих полузащитников.

В Италии клубы имеют сравнительно скромные финансовые возможности. Но все равно не исключено, что Яремчук окажется на Апеннинах - в частности, в римских "Лацио" или "Роме". Там ему предстоит подтянуть тактическую оснащенность - именно этого требуют от футболистов местные тренеры.

Наиболее интересным вариантом выглядит Германия. Там важно умение вести силовую борьбу. С этим никаких проблем у Романа нет. Рост 191 позволяет бороться за воздушные мячи и успешно играть корпусом. Приемлемыми вариантами могли бы стать "Байер", Леверкузен, "Лейпциг", "Гоффенхайм", "Боруссия" из Менхенгладбаха, которые работают на развитие и дальнейшую продажу игроков.

Не стоит отказываться от Франции. Там тоже надо физическая подготовка, умение завершать атаки. Команды, которые подойдут - "Монако", "Лион". Надо учесть, что интересы футболиста представляет французское агентство.

Сейчас Яремчук находится на пике. Поэтому его трансферная стоимость должна составить от 20 до 40 миллионов евро, если в конце сезона держать нынешний уровень.

Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига. Пятнадцатый тур

"Динамо" Киев - "Мариуполь", Донецкая обл. - 3:0; "Шахтер", Донецк - "Львов" - 4:1; "Александрия", Кировоградщина - "Заря" Луганск - 1:0; "Днепр-1" - "Ворскла" Полтава - 1:0; "Карпаты", Львов - "Олимпик", Донецк - 1:2; "Колос", Ковалевка, Васильковский район, Киевская область - "Десна", Чернигов - 2:0

Шестнадцатый тур

30 ноября, суббота

14:00 "Заря" - "Карпаты" ТВ УНИАН

14:00 "Львов" - "Днепр" ТВ: "Футбол 2"

17:00 "Ворскла" - "Колос" ТВ: "Футбол 2"

1 декабря, воскресенье

14:00 "Десна" - "Александрия" ТВ УНИАН

14:00 "Мариуполь" - "Шахтер" ТВ: "Футбол 1"

19:30 "Олимпик" - "Динамо" ТВ: "Футбол 1"

Лига чемпионов 2019/20. Групповой турнир. Пятый тур

Группа "С"

26 ноября, вторник

"Манчестер Сити" - "Шахтер", Донецк, Украина 22:00, здесь и далее время - киевское. Манчестер. Стадион "Этихад", рассчитанный на 55 097 зрителей. Прогноз погоды: +9°C, дождь

Судья: Славко Винчич, 40 лет, Словения

ТВ: "Футбол 1"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

22:00 "Аталанта", Бергамо, Италия - "Динамо", Загреб, Хорватия

Турнирная таблица после четырех туров: 1. "Манчестер Сити" - 10 очков. 2. "Шахтер" - 5.

3. "Динамо" - 5.

4. "Аталанта" - 1

Лига Европы 2019/20. Групповой турнир. Пятый тур

28 ноября, четверг

Группа "В"

22:00 "Мальме", Швеция - "Динамо", Киев, Украина.

ТВ: "Футбол 2" Текстовая трансляция: gazeta.ua

22:00 "Лугано", Швейцария - "Копенгаген", Дания

Турнирная таблица после четырех туров:

1. "Копенгаген" - 6 очков.

2. "Динамо" - 6. 3. "Мальме" - 5. 4. "Лугано" - 2

Группа "І"

19:55 "Александрия", Украина - "Вольфсбург", Германия ТВ: "Футбол 2"

19:55 "Сент-Этьен", Франция - "Гент", Бельгия

Турнирная таблица после четырех туров:

1. "Гент" - 8 очков. 2. "Вольфсбург" - 5. 3. "Сент-Этьен" - 3. 4. "Александрия" - 3

Как сыграли последние матчи ближайшие соперники украинских команд в еврокубках

Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Челси" - 2:1. После 13 туров соперник "Шахтера" занимает третье место

Чемпионат Швеции - турнир закончился 2 ноября. Соперник "Динамо" занял второе место. Уступил одно очко "Юргордену"

Чемпионат Германии. "Айнтрах" - "Вольфсбург" - 0:2. После 12 туров соперник "Александрии" занимает седьмое место