Ахметов потерял интерес к "Шахтеру"

- Что там смотреть тот "Шахтер". "Забросят" быстро три гола и все. Я лучше посмотрю развязку в биатлоне, - говорит коллега.

Частично я его понимаю. "Вывеска" матча "Шахтер" - "Львов" на любителя. Первые - неизменные, с сезона 2016/17, чемпионы Украины, вторые - аутсайдеры украинской премьер-лиги. Другое дело - финал биатлонного сезона, где признанному фавориту соревнований Иоганнесу Бё бросил вызов его соотечественник, малоизвестный Стурла Лагрейд.

Биатлон закончился без сенсаций. Бё опередил земляка и выиграл общий зачет Кубка мира. Зато в футболе три "забросил" не "Шахтер", а "Львов". Галичане победили - 3:2. Этим практически обеспечили итоговое первое место киевскому "Динамо". Семь очков за семь туров до окончания турнира в чемпионате Украины не отыгрываются.

В августе "Шахтер" проиграл Суперкубок. Месяц тому назад - четвертьфинал Кубка перволиговому "Агробизнесу". Поэтому нынешний сезон команда закончит без трофеев. Главная причина неудачи - владелец команды Ринат Ахметов охладел к своему детищу. В Украине он давно выиграл все. Кубок УЕФА тоже. Лигу чемпионов не достать. На донецкой "Донбасс Арене" в ближайшее время не сыграть.

Так зачем тратить больше?

Ахметов пришел в клуб в октябре 1996 года и создал систему, которая функционирует. Но как бы качественно не работали его подчиненные, эффективность снижается без твердой руки хозяина. Это прошел "Милан", когда Берлускони подавался в премьеры Италии, или "Челси", когда Абрамович вынужден был отбиваться от британских властей за его близость к президенту России Путину.

Оба возвращались. "Милан" выигрывал Лигу чемпионов, а Абрамович прошлым летом дал 250 миллионов на покупку новых игроков, и в этом году планирует выделить столько же.

Болельщикам "Шахтера" надо ждать, когда вернется Ахметов.