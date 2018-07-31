Зинченко получил пинка от партнера по "Манчестер Сити"

Украинского легионера "Манчестер Сити" Александра Зинченко разыграли одноклубники.
Защитник Емерик Ляпорт и хавбек Бернарду Силва, выходя на тренировку "горожан" вместе с украинцем, сделали шаг назад, взяли его за ноги и положили на землю. В дополнение Силва еще дал Зинченко пинка.
Видео этого случая "Манчестер Сити" опубликовал на своем Youtube-канале:
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Уроженец Житомирской области Зинченко перебрался в Англию из российской "Уфы".
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