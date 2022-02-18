Защитник сборной Украины забил фантастический гол

Николай Матвиенко является основным игроком сборной Украины. Фото: ФК "Шахтер"

Защитник сборной Украины по футболу 25-летний Николай Матвиенко забил очень красивый гол на тренировке "Шахтера" в Турции.

Несмотря на амплуа защитника, Матвиенко показал себя как настоящий форвард.

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Защитник поразил ворота ударом боковыми ножницами после навеса. После этого мяч залетел точно в девятку и не позволил вратарю "Шахтера" парировать удар.

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В нынешнем сезоне Матвиенко сыграл за "Шахтер" 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. "Шахтер" занимает первое место в УПЛ и опережает "Динамо" на два очка. В первом матче второй части сезона команда Роберто Де Дзерби сыграет против "Металлиста-1925"