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суббота, 19 февраля 2022 07:11

Защитник сборной Украины забил фантастический гол

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Защитник сборной Украины забил фантастический гол
Николай Матвиенко является основным игроком сборной Украины. Фото: ФК "Шахтер"

Защитник сборной Украины по футболу 25-летний Николай Матвиенко забил очень красивый гол на тренировке "Шахтера" в Турции.

Несмотря на амплуа защитника, Матвиенко показал себя как настоящий форвард.

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Защитник поразил ворота ударом боковыми ножницами после навеса. После этого мяч залетел точно в девятку и не позволил вратарю "Шахтера" парировать удар.

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Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

В нынешнем сезоне Матвиенко сыграл за "Шахтер" 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

"Шахтер" занимает первое место в УПЛ и опережает "Динамо" на два очка. В первом матче второй части сезона команда Роберто Де Дзерби сыграет против "Металлиста-1925"

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