Форвард забил "ударом скорпиона": роскошный гол из итальянской Серии B

Футболист Эторре Льоцци. Фото: ФК "Комо"

Футболист итальянского клуба "Комо" забил красивый гол пяткой в ​​матче 23-го тура Серии B - второго по силе дивизиона чемпионата Италии.

26-летний нападающий Эторре Льоцци воспользовался передачей и, несмотря на неудобное положение, пробил "скорпионом".

В конце первого тайма игрок еще и ассистировал партнеру, чем помог "Комо" победить на выезде "Фрозиноне" со счетом 2:1.

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В турнирной таблице "Комо" занимает 11-е место, набрав 31 очко. От зоны переходных матчей за право сразиться за путевку в Серию A команда отстает на семь баллов.

Che dite, abbiamo il gol dell'anno - VOLUME 2

🎨 Ettore Gliozzi

⚽ #SerieBKT pic.twitter.com/ohd4qtNZwz — Lega B (@Lega_B) February 17, 2022

Льоцци является воспитанником итальянского "Сассуоло". Играл в арендах за "Падову", "Сиену", "Монцу", "Козенцу". Выступал за сборные Италии U-18 и U-19. У Эторре за плечами одна встреча в Серии A в футболке "Сассуоло".