"Реал" хочет приобрести защитника "Шахтера"

Додо перебрался в Украину в начале 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Мадридский "Реал" заинтересован в услугах правого защитника "Шахтера" 23-летнего Додо.

Мадридский клуб хочет найти игрока на смену Даниэлю Карвахалю, чтобы он смог почаще отдыхать, сообщает DefensaCentral.

Наиболее реальным и дешевым вариантом было бы вернуть Альваро Одриосолу после аренды в "Фиорентине".

Также клуб рассматривает Риса Джеймса из Челси и Норди Мукиеле из Лейпцига.

Додо присоединился к "Шахтеру" в начале 2018 года. С 2019-го - основной правый защитник команды. Зимой "Шахтер" подписал нового игрока на эту позицию - Винисиуса Тобиаса. В текущем сезоне "Шахтер" лидирует в УПЛ. Команда Роберто Де Дзреби на два очка опережает "Динамо".