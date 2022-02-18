"Реал" хочет приобрести защитника "Шахтера"

Мадридский "Реал" заинтересован в услугах правого защитника "Шахтера" 23-летнего Додо.
Мадридский клуб хочет найти игрока на смену Даниэлю Карвахалю, чтобы он смог почаще отдыхать, сообщает DefensaCentral.
Наиболее реальным и дешевым вариантом было бы вернуть Альваро Одриосолу после аренды в "Фиорентине".
Также клуб рассматривает Риса Джеймса из Челси и Норди Мукиеле из Лейпцига.
Додо присоединился к "Шахтеру" в начале 2018 года. С 2019-го - основной правый защитник команды. Зимой "Шахтер" подписал нового игрока на эту позицию - Винисиуса Тобиаса.
В текущем сезоне "Шахтер" лидирует в УПЛ. Команда Роберто Де Дзреби на два очка опережает "Динамо".
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