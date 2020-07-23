Выиграет ли Суркис от назначения Луческу

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Румынский тренер 74-летний Мирча Луческу стал новым наставником киевского "Динамо".

Президент киевского клуба Игорь Суркис выбирал преемника Алексею Михайличенко. Выбор пал на экс-тренера "Шахтера" Луческу. Выиграет ли Суркис от назначения опытного наставника?

Gazeta.ua проанализировала возможные преимущества и недостатки назначения Луческу тренером "Динамо".

Преимущества:

Тренер не из системы "Динамо". Луческу должен под другим углом посмотреть на работу клуба и игроков. Он никогда не имел опыта работы в системе "Динамо". Тренерская философия Луческу далека от динамовского взгляда на футбол. Игорь Суркис назначил тренера не с "динамовским сердцем".

Опыт. Румынский тренер 12 лет работал в Украине, за это время 8 раз выигрывал чемпионат. Он прекрасно знает все реалии украинского футбол. В том числе сильные и слабые стороны "Динамо". Времени на адаптацию ему точно не нужно.

Луческу 12 лет работал в Украине

Мотивация. Руководство "Шахтера" отказалось от услуг Луческу в 2016 году поняв, что тренер ничего больше не может дать команде. Луческу даже не предложили остаться на административной должности. Сейчас в румына будет возможность доказать бывшему работодателю собственную неправоту.

Умение формировать игроков. Луческу умеет формировать футболистов из молодых игроков. Через его руки прошли Тарас Степаненко, Андрей Пятов, Ярослав Ракицкий, Генрих Мхитарян, Виллиан, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, которые с мало кому известных игроков стали звездами.

Недостатки:

Работа в "Шахтере". Луческу является одним из символов главного конкурента "Динамо" в Украине "Шахтера". За время работы в донецком клубе румынский тренер выиграл Кубок УЕФА, победив в полуфинале "Динамо" и смог потеснить киевлян с трона украинского футбола.

Возраст. В конце июля новому тренеру "Динамо" исполнится уже 75 лет. Вряд ли Луческу сможет задержаться в Киеве на дольше время, чем срок его контракта. При том что "Динамо" нужна системная работа на несколько лет. В свое время в "Шахтере" в Луческу начало выходить не с первого сезона.

Ставка на бразильцев. В составе "Динамо" много молодых украинских игроков. Клуб декларирует ставку на собственных воспитанников. За 12 лет работы в "Шахтере" Луческу вывел в первую команду только трех собственных воспитанников - Дмитрия Чигринского, Ярослава Ракицкого и Виктора Коваленко.

За время работы в "Шахтере" в первую команду вывел только троих молодых украинских футболистов

Лучшее время Луческу прошло. Последний раз Луческу имел серьезное достижение еще в 2014 году, когда выиграл чемпионат с "Шахтером". После этого выиграл только Кубок Украины в своем последнем матче во главе "горняков". Ни с "Зенитом", ни со сборной Турции у него не было успехов.

Деньги. Мирчи Луческу за его труд нужно платить серьезные деньги. СМИ называют цифру 1.2 млн евро в год. Кроме того, потребуется трансферный бюджет на новых игроков.

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Мирча Луческу в Украине 12 лет работал с "Шахтером". Румынский тренер подписал контакт с "Динамо" на два года.