"Луческу в "Динамо" - плевок в душу" - Блохин

Олег Блохин полтора года возглавлял киевское "Динамо". Фото: Александр Попов

Легенда "Динамо" Олег Блохин раскритиковал назначение Мирчи Луческу главным тренером киевской команды.

По словам Блохина, он не будет болеть за "Динамо," пока там работает Луческу.

"Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу о" Динамо ", об истории, о Лобановском, о всей традиции клуба. Это плевок мне в душу.

Человек, который работал в "Шахтере" 12 лет, наговорил столько о "Динамо", что... Ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, "Зените"? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с "Динамо"?

Не буду болеть за "Динамо" Луческу ни при каких условиях. Я еще раз говорю: это плевок мне лично в душу. Не знаю, как другие там. Думаю, для ребят, которые прошли через "Динамо", это плевок, просто плевок ", - сказал Блохин в интервью tribuna.com.

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Мирча Луческу 23 июля подписал двухлетний контракт с "Динамо". С 2004-го по 2016 год румынский тренер возглавлял "Шахтер".