"Луческу в "Динамо" - плевок в душу" - Блохин

 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 423
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3402
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1800
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7686
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 864
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 675
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1962
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3609
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2736
Фото
Все фото
11
13
13
10
14
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая и откровенная: фото невероятно сексуальной модели
Горячая и откровенная: фото невероятно сексуальной модели
Видео
Все видео
Усик заговорил на украинском
Усик заговорил на украинском
"Ливерпуль" и "Челси" устроили голевую перестрелку
"Ливерпуль" и "Челси" устроили голевую перестрелку
"Вест Хэм" Ярмоленко сохранил прописку в АПЛ на следующий сезон
"Вест Хэм" Ярмоленко сохранил прописку в АПЛ на следующий сезон
Вратарь шведской команды забил спасительный гол на последней минуте матча
Вратарь шведской команды забил спасительный гол на последней минуте матча
Суркис нахально нарушил правила в центре столицы
Суркис нахально нарушил правила в центре столицы
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 639
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 315
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1314
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5211
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 июля 2020
Просмотров: 45
Потороча в дзеркалі
Іноді буває, що набриднеш сам собі аж до сказу. Так наче довго себе не бачив, а оце зустрів — і за голову взявся, бо таке перед тобою нікчемне ...
четверг, 23 июля 2020 17:44

"Луческу в "Динамо" - плевок в душу" - Блохин

  Комментировать
&quot;Луческу в &quot;Динамо&quot; - плевок в душу&quot; - Блохин
Олег Блохин полтора года возглавлял киевское "Динамо". Фото: Александр Попов

Легенда "Динамо" Олег Блохин раскритиковал назначение Мирчи Луческу главным тренером киевской команды.

По словам Блохина, он не будет болеть за "Динамо," пока там работает Луческу.

"Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу о" Динамо ", об истории, о Лобановском, о всей традиции клуба. Это плевок мне в душу.

Человек, который работал в "Шахтере" 12 лет, наговорил столько о "Динамо", что... Ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, "Зените"? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с "Динамо"?

Не буду болеть за "Динамо" Луческу ни при каких условиях. Я еще раз говорю: это плевок мне лично в душу. Не знаю, как другие там. Думаю, для ребят, которые прошли через "Динамо", это плевок, просто плевок ", - сказал Блохин в интервью tribuna.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Один из лучших тренеров в мире" - Суркис прокомментировал назначение Луческу

Мирча Луческу 23 июля подписал двухлетний контракт с "Динамо". С 2004-го по 2016 год румынский тренер возглавлял "Шахтер".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Луческу в "Динамо" - плевок в душу" - Блохин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

"Я очень люблю ходить на похороны", - женщина травила родственников и детей

В Киеве установили самый известный памятник украинскому гетману

Московские войска попали в окружение и капитулировали

В красавицы забрали титул за снимки обнаженной

Самое читаемое
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 13617
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 Просмотров: 11889
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 11709
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
 1 Просмотров: 10567
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
20
 Просмотров: 10242
Спорт
"Ахметов назначил тренера в "Динамо" - соцсети остро отреагировали на приглашение Луческу
"Ахметов назначил тренера в "Динамо" - соцсети остро отреагировали на приглашение Луческу Просмотров: 90
Суркис не пожалел денег на зарплату Луческу
Суркис не пожалел денег на зарплату Луческу Просмотров: 558
"Суркисы, от**итесь от "Динамо" - ультрас возмутились назначением Луческу тренером
"Суркисы, от**итесь от "Динамо" - ультрас возмутились назначением Луческу тренером Просмотров: 477
"Один из лучших тренеров в мире" - Суркис прокомментировал назначение Луческу
"Один из лучших тренеров в мире" - Суркис прокомментировал назначение Луческу Просмотров: 270
Луческу прокомментировал свое назначение тренером "Динамо"
Луческу прокомментировал свое назначение тренером "Динамо" Просмотров: 648
Больше всего комментируют
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
3
Зеленский рассказал, как договаривался с террористом
2
Назвали имя и требования полтавского террориста
Голосов: 2
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua