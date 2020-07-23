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четверг, 23 июля 2020 17:59

Суркис не пожалел денег на зарплату Луческу

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Суркис не пожалел денег на зарплату Луческу
Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис не пожалел денег на зарплату новому тренеру команды Мирче Луческу.

Румынский специалист будет получать 1,2 млн евро за сезон в "Динамо", сообщает "Чемпион".

В контракте тренера прописаны дополнительные бонусы. В случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов Луческу получит дополнительные 500 тыс. евро. Такая же сумма прописана и за выигрыш чемпионства в сезоне 2020/21. Таким образом, если Луческу выполнит все поставленные задачи, то получит 2,2 млн евро за год работы.

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Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два сезона с возможностью продления сотрудничества.

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