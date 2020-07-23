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четверг, 23 июля 2020 15:08

Луческу официально возглавил "Динамо"

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Луческу официально возглавил &quot;Динамо&quot;
Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Румынский тренер 74-летний Мирча Луческу официально стал тренером киевского "Динамо".

Соглашение будет рассчитано на два сезона с возможностью продления сотрудничества, сообщает официальный сайт "бело-синих".

На тренерской скамье "Динамо" Луческу заменит Алексея Михайличенко, который был отправлен в отставку после завершения сезона.

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Последним местом работы Мирчи Луческу была сборная Турции, которую он покинул в 2019-м. До этого специалист работал 12 лет с "Шахтером", российским "Зенитом", турецкими "Бешикташем" и "Галатасараем", румынскими "Динамо" и "Рапидом", итальянскими "Брешиа" и "Интером".

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