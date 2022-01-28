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пятница, 28 января 2022 21:36

"Ювентус" официально подписал лучшего бомбардира Серии А за €75 млн

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&quot;Ювентус&quot; официально подписал лучшего бомбардира Серии А за €75 млн
Душан Влахович стал первым зимним новичком "Ювентуса". Фото: ФК "Ювентус"

Туринский "Ювентус" подписал форварда сборной Сербии и "Фиорентины" 21-летнего Душана Влаховича.

"Старая синьора" заплатила "фиалкам" за трансфер €75 млн, сообщает сайт туринской команды.

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Сербский нападающий прошел медосмотр в Турине и поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать пять лет.

В туринском клубе серб взял седьмой номер, под которым ранее выступал Криштиану Роналду. Душан будет зарабатывать по контракту €7 млн. в год после вычета налогов.

Душан Влахович в этом сезоне провел 24 матча за фиалок и забил 20 голов во всех турнирах. В серии A Душан провел 17 мячей и делит первой место.

"Ювентус" занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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