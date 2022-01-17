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Что нужно знать о форварде "Ювентуса", который хочет играть за сборную Украины

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Что нужно знать о форварде &quot;Ювентуса&quot;, который хочет играть за сборную Украины
Андрей Фирман живет в Италии с 2016 года. Фото: "Прессинг"

Форвард юношеской команды туринского "Ювентуса" 17-летний Андрей Фирман заявил о желании играть за юношескую сборную Украины. Фирман является уроженцем Львова. Вместе с матерью переехал в Италию в 2016 году. В системе "старой синьоры" выступает с 2019 года.

Футбольный скаут Алекс Великих специально для Gazeta.ua рассказал более подробно об украинском нападающем.

"Безусловно, Андрей Фирман является игроком, заслуживающим внимания со стороны юношеской сборной Украины. Уже сейчас на своем юношеском уровне он показывает игру, заинтересованную ведущий клуб Италии - туринский "Ювентус". Клуб перевез его в Турин, оплачивает ему элитную частную школу, в которой учился и сын Криштиану Роналду, оплачивает билеты домой во время отпусков.

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"Ювентус" верит в этого игрока, не исключаю, что на него есть и планы в сборной Италии. Однако позиция самого парня четкая – играть только за сборную Украины.

Считаю, что именно сейчас как раз подходящий момент для УАФ пригласить этого игрока в сборную Украины, тем более в финальной стадии Евро это качественное усиление для команды (команда 17-летних вышла у финальную стаию Евро своего возраста в ноябре 2021 года - Gazeta.ua).

Если говорить о его игровой позиции на поле, спортивных характеристиках, то это игрок атаки. Он умеет играть в центре нападения, как самостоятельный мобильный форвард, так и в паре с другим нападающим. В последнее время тренер активно использует Андрея и на позиции флангового полузащитника, где благодаря его скорости и умению проходить соперника один в один, он создает напряжение для защиты соперника.

Фирман может играть на позиции форварда, или флангового полузащитника

Фирман- это игрок линии атаки, умеющий делать ассисты, забивать, но еще и выполняющий большое количество черновой работы. Возможно, только игру на втором этаже пока, что нельзя ему добавить в актив, однако он работает над этим компонентом. Это очень ярый парень.

Знаю, что "Ювентус" ищет возможность подписать игрока уже на длинный, профессиональный контракт, однако пока идет процесс переговоров сторон. Считаю, что у Фирмана большие шансы заиграть на взрослом уровне", - сказал Алекс.

Сборная Украины хотела натурализовать защитника клуба АПЛ "Вулверхэмптон" Макса Килмана, родители которого имеют украинку происхождения, но у Килмана имел опыт выступления за сборную Англии в футзал, поэтому не смог изменить гражданство.

В 2021 году юношеская сборная Украины потеряла форварда Эрика Шуранова из "Нюрберга". Родившийся в Германии, но родители эмигрировали из Украины. Шуранов решил выступать за немецкую "молодежку" после двух лет выступлений за юношескую команду Украины.

Автор: Сергей Тищенко
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