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понедельник, 31 января 2022 08:45

Усик станет игроком житомирского "Полесья"

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Усик станет игроком житомирского &quot;Полесья&quot;
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO 35-летний Александр Усик, дебютирует в профессиональном футболе.

Усик сыграет за житомирское "Полесье", которое выступает в Первой лиге на межсезонном турнире Winter Cup 2022. Соревнование пройдут в турецком Белеке с 3 по 12 февраля. Также в турнире примут участие "Верес", "Черноморец" и харьковский "Металлист".

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"Друзья, всем привет. Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду "Полесье" Первой лиги. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции. Winter Cup 2022. Смотрите в 19:00. Всем бокс, а затем футбол", - заявил Усик в ролике на канале житомирян.

В первом матче Winter Cup 2022 "Полесье" сыграет с "Вересом".

В своем последнем поединке, состоявшемся 25 сентября 2021 года в Лондоне, Усик победил британца Энтони Джошуа единогласным решением судей, отобрав у него четыре чемпионских пояса. Летом боксеры проведут реванш.

"Полесье" занимает девятое место в турнирной таблице и на девять очков отстает от зоны стыковых матчей за выход в УПЛ.

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