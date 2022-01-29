Почему "Динамо" должно избавиться от Эрика Рамиреса

Эрик Рамирес не смог прижиться в Украине. Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард киевского "Динамо" 23-летний Эрик Рамирес пропустил первый сбор команды. Нападающий из Венесуэлы решил не возвращаться в Киев, а остаться на родине, чтобы лучше подготовиться к матчам отбора Кубка мира в составе своей национальной команды.

Рамирес перебрался в "Динамо" летом 2021 года за €1.75 млн. Он должен был усилить атаку и заменить травмированного Артема Беседина. Ни то, ни другое Эрику не удалось. Он провел только шесть матчей за киевлян и забил один гол. Мирча Луческу не от хорошей жизни доверял в атаке формальному полузащитнику Денису Гармашу.

У Рамиреса был шанс проявить себя на зимнем сборе и стать основным нападающим "Динамо" во второй части сезона, но он даже не захотел пробовать.

Осенью Эрик Рамирес трижды летал в сборную Венесуэлы

Смысла "Динамо" держаться за нападающего больше нет. Отъезды футболиста в сборную Венесуэлы фактически ставят крест на дальнейших перспективах в Киеве. Длинный перелет, другое временное пространство. Выходит, что футболист выпадает фактически на две недели после поездки в сборную. Плюс еще успел подхватить коронавирус во время поездки в сентябре. А таких поездок за осень было три. Луческу фактически нет возможности работать с нападающим. Только Эрика хоть чуть-чуть подготовят, как он едет на родину на две недели. Другой пожилой новичок бразилец Витиньйо в этом плане выглядит гораздо лучше. Его не вызывают в сборную Бразилии, поэтому спокойно адаптируется и работает с командой все время. Весной уже может стать игроком основания.

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Похожая ситуация в Луческе была в "Шахтере". Донецкий клуб подписал Марсело Морено, но постоянные вызовы в сборную Перу не позволили ему приспособиться к новой команде.

Поэтому пока свежие результативные подвиги Рамиреса в Словакии и Чехии и у него в активе выступления за свою национальную команду, нужно прощаться с нападающим, чтобы отбить потраченные деньги и искать лучшую кандидатуру для усиления атаки.

В первой части сезона "Динамо" вылетело из еврокубков и занимает второе место в чемпионате Украины. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера". Вторую часть сезона киевляне начнут матчем против "Ингульца".

Соперниками "Динамо" на втором сборе будут сербские "Чукарички", болгарский "Левски", латвийский клуб РФШ.