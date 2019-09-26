Усик может получить звездного соперника уже во втором бою в супертяжелом весе

Первый бой в супертяжах Усик пройдет 12 октября

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Но для начала Украинские нужно дебютировать в супертяжелом дивизионе в поединке против Тайрона Спонга.

"После Спонга Усик станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Джошуа и Руиса, поэтому Александр просто подождет. Думаю, он будет ждать, а потом сразится с победителем", - рассказал в интервью talkSport со-промоутер Усика Эдди Хирн.

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Усик и Спонг встретятся 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Для украинского боксера это дебют в супертяжелом весе.