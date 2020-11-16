УЕФА дисквалифицировал тренера "Шахтера"

Луиш Каштру возглавляет "Шахтер" с 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

УЕФА дисквалифицировал главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру на один матч.

Португальский тренер понес наказание за задержку начала встречи 2-го тура ЛЧ против "Интера", сообщает официальный сайт УЕФА

В Каштру уже было аналогичное нарушение в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" в августе. Тогда он получил 1 матч дисквалификации условно с испытательным сроком на год. После возбуждения против "Интера" это наказание вступить в силу.

Также Каштру обязан выплатить €5 тыс., "Шахтер" - €15 тыс. штрафа.

Португальский специалист не сможет присутствовать на матче против менхенгладбахской "Боруссии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Пятов должен покинуть "Шахтер"

25 ноября "Шахтер" в 3-м туре ЛЧ в гостях сыграет против "Боруссии" Менхенгладбах. Начало игры - в 19:55.