Тренер "Металлиста" покинул клуб

Андрій Колеснік працював у "Металісті" із літа 2020 року. Фото: ФК "Металіст"

Тренер Андрей Колесник покинул харьковский "Металлист".

Колесник отвечал в харьковской команде за аналитическую и тактическую работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Быстрее Тайсона и круче Жажи: "Металлист" подписал бразильского форварда за €2 млн

"Это жизнь, и в ней иногда приходится принимать сложные решения. Прощай, "Металлист".

47 официальных матчей, 42 победы, четыре ничьи, одно поражение. Чемпионство! (уже почти два). Если в таком результате есть часть моего взноса – я этим очень горжусь.

Спасибо, команда, за это время! Вы навсегда в сердце моем. И спасибо руководству клуба за шаг навстречу. Желто-синий – самый сильный", - написал Колесник в Instagram.

В текущем сезоне "Металлист" лидирует в первой лиге чемпионата Украины. Команда Александра Кучера опережает Кривбасс на 11 очков.

1 марта "Металлист" сыграет в 1/4 финала Кубка Украины против "Зари".