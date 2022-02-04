Быстрее Тайсона и круче Жажи: "Металлист" подписал бразильского форварда за €2 млн

Давид да Ора має посилити атаку "Металіста". Фото: ФК "Вікторія"

Лидер первой лиги харьковский "Металлист" подписал форварда бразильского клуба "Витория" 22-летнего Давида да Ора.

Нападающий обошелся харьковчанам в €2 млн и подписал с командой Александра Кучера долгосрочный контракт, сообщает FootballHub.

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Этот трансфер ранее анонсировал Александр Ярославский – президент "Металлиста" назвал Давида быстрее Тайсона, а его удар – круче, чем у Жажи.

Да Ора является воспитанником клуба "Витория", который выступает во втором дивизионе Бразилии. В 2021 году Давид провел 59 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в €250 тыс.

"Металлист" лидирует в первой лиге. Команда Александра Кучера на 11 очков опережает "Кривбасс". Во время зимнего трансферного окна харьковчане пополнили свой состав бразильцем Паулиньо, эквадорцем Хуаном Касерасом и аргентинцем Геронимо Паблете.