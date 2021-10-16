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воскресенье, 17 октября 2021 06:11

Шведский футболист забил гол и получил красную карточку

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Шведский футболист забил гол и получил красную карточку
АИК довел матч до победы. Фото: Anders Wiklund/TT

В матче 22 тура чемпионата Швеции АИК принимал "Юргорден". С 11-й минуты хозяева играли в большинстве из-за удаления игрока гостей Шуллера, но история не об этом.

На 45+2-й минуте форвард АИК Николас Стефанелли забивает единственный гол в матче и тут же получает красную карточку от арбитра. Дело в том, что он в порыве эмоций снял футболку, за что полагается желтая – а в этом матче она стала для него второй.

Момент на видео с 2:17.

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В чемпионате Швеции "Юргорден" и АИК продолжают лидировать. В обоих клубов по 44 очка. "Мальме" из 41 очком идет третьим.

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