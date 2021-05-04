"Шубы и девушки провокационной внешности - испанский арбитр вспомнил, как его хотело подкупить "Динамо"

Лопес Ньето завершил карьеру судьи в 2003 году. Фото: Вesoccer.com

Бывший арбитр ФИФА 63-летний Антонио Лопес Ньето вспомнил, как его хотели подкупить представители "Динамо".

После матча первого тура Лиги чемпионов против "Панатинаикоса" испанский рефери заявил, что представители киевского клуба предлагали ему деньги и подарки.

"Сауна, которую мне предложили, была, конечно, другая. Мы прошли в комнату, и когда я принимал душ, они постучали в дверь, и дали мне посылку. В этот же момент в моей комнате зазвонил телефон: "Антонио, они принесли мне шубу" (речь идет о разговоре с одним из ассистентов - Gazeta.ua.).

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Но хуже всего было еще впереди. Мы отправились поужинать с этими господами, и они на двух мерседесах поехали прямо в лес. Они привезли меня в своего рода деревню. "Это штаб киевского "Динамо", - смеясь сказали.

Там даже флага не было. И вдруг какие-то девушки начали бегать вокруг меня в очень провокационной манере. А потом, в помещении, они хотели со мной поговорить, и дали бумажку, на которой было написано: "Антонио, победа "Динамо". €30 тыс (арбитр ранее утверждал долларов) для вас", - цитирует Ньето Sport.ua.

Матч "Динамо" - "Панатинаикос", который состоялся 13 сентября 1995 на НСК "Олимпийский", завершился победой киевлян со счетом -1:0. Единственный мяч забил Виталий Косовский. Сначала УЕФА отстранил "Динамо" от участия в еврокубках сроком на два сезона, а также снял с розыгрыша ЛЧ-1995/96, заменив киевлян датским "Ольборгом". Впоследствии, "бело-синим" удалось добиться снятия еврокубкового бана.